Les partisans de Nicola Sturgeon célèbrent la mort du prince Philip dans une attaque en ligne écœurante | Royal | Nouvelles

Le duc d’Édimbourg est décédé ce matin à l’âge de 99 ans. Les dirigeants politiques du Royaume-Uni ont rendu hommage à l’époux royal le plus ancien de Grande-Bretagne.

Boris Johnson a commenté: «Nous sommes un royaume uni à la fois dans le chagrin et la gratitude; le chagrin du décès du prince Philip et sa gratitude pour ses décennies de service désintéressé au pays.

Le chef du SNP, Nicola Sturgeon, a ajouté: «Je suis attristé d’apprendre que le duc d’Édimbourg est décédé.

«J’adresse mes plus sincères condoléances personnelles – et celles de [the] Gouvernement écossais et peuple écossais – à Sa Majesté la Reine et à sa famille. »

Cependant, certains nationalistes extrémistes ont répondu en s’opposant à la déclaration du Premier ministre, certains célébrant même la mort du prince.

Un utilisateur de Glasgow a répondu: “N’incluez pas le peuple écossais dans votre message, bon débarras pour lui.”

Un autre a ajouté: «Je t’aime Nicola mais j’ai peur que je m’en fiche.»

Un troisième a commenté: “Rien à voir avec nous, pas ma monarchie et ne le sera jamais.”

Un quatrième a déclaré: «Honnêtement, je m’en fiche. Je ne le connaissais pas, je ne me souciais pas de sa famille.

LIRE LA SUITE: L’animatrice de la BBC est au bord des larmes en annonçant la mort du prince Philip

Un autre a ajouté: «Absolument dégoûté par certains des commentaires ici.

«Ne pas vraiment montrer l’Écosse comme une nation bienveillante et aimable, n’est-ce pas?

«Cet homme a servi ce pays et a fait beaucoup pour les jeunes.

“Si vous ne pouvez rien dire de gentil, ne le faites pas.”

Le chroniqueur de Scotland Herald Iain Macwhirter a déclaré: «Twitter est dégoûtant aujourd’hui.

«Une démonstration insensée d’insensibilité et de méchanceté insensée envers le prince Philip. Ces gens font honte à la gauche.

Douglas Ross, le chef conservateur écossais, a déclaré: «Au milieu d’une campagne politique, c’est un rappel de ce qui est le plus important dans la vie.

«Nous avons perdu un formidable fonctionnaire qui, pendant des décennies, a servi sa reine et son pays.

«Mes plus sincères condoléances vont à Sa Majesté et à toute la famille royale.»

Le prince Philip a été marié à la reine pendant 73 ans et le couple s’est marié en 1947.