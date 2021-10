Les partisans de Youngkin disent que la famille et l’éducation sont la priorité absolue dans la course au gouverneur de Virginie

ALEXANDRIA, Virginie – Dans une course serrée pour la victoire au poste de gouverneur, le candidat républicain Glenn Youngkin a pris de l’avance dans les récents sondages et les électeurs de Virginie affirment que sa position sur la famille et l’éducation est un facteur de premier plan.

Lors d’un arrêt de campagne tôt samedi matin à Alexandria, en Virginie, les partisans de Youngkin ont déclaré à Fox News que la famille et l’éducation étaient les principaux éléments de leur décision de soutenir le candidat du GOP.

SONDAGE FOX NEWS : YOUNGKIN DEMANDE MCAULIFFE PARMI LES ÉLECTEURS PROBABLES DE LA VIRGINIE

« Nous sommes jeunes et mariés », a déclaré un supporter à Fox News, ajoutant qu’ils espéraient fonder une famille bientôt. « Penser à avoir des enfants ici dans le nord de la Virginie est vraiment effrayant. Ils seront à l’école dans quatre ans. »

« Vous devez commencer à vous soucier de ces choses », a-t-il ajouté.

Glenn Youngkin, Alexandria, Virginie, 30 octobre 2021 (Caitlin McFall, Fox News)

Mais tous les partisans de Youngkin qui défendent sa position sur la politique familiale et éducative n’ont pas d’enfants dans le système scolaire de Virginie.

« Nous sommes ici pour faire quelque chose afin que nous puissions nous permettre de vivre – élever nos enfants ici », a déclaré à Fox News un jeune électeur de Virginie.

Le partisan de Youngkin a déclaré que même s’il n’avait pas encore de famille, il envisageait l’avenir de Virginia.

« Avoir un état où je me sens à l’aise pour élever des enfants où je sais que je suis en charge de l’éducation de mon enfant, où je peux garder de l’argent dans ma poche pour investir dans leur avenir est vraiment important pour moi », a-t-il ajouté.

YOUNGKIN EXPLOITER LA COLÈRE DES PARENTS CONTRE LES ÉCOLES EST PROBABLEMENT L’APERÇU DU GOP 2022 POUR RECONNAÎTRE LES BANLIEUES

Youngkin a vanté sa popularité croissante parmi les électeurs de Virginie lors de récents sondages.

« Ce qui est au cœur de tout cela, ce sont ces problèmes qui sont les plus importants pour tous les Virginiens », a déclaré le candidat du GOP aux journalistes. « Notre dernier sondage que nous avons tous vu montre que je gagne énormément avec les parents. »

Le candidat démocrate Terry McAuliffe s’est retrouvé dans l’eau chaude après son deuxième et dernier débat le mois dernier, lorsqu’il a déclaré que les parents ne devraient pas avoir leur mot à dire sur le programme scolaire.

Glenn Youngkin, Alexandria, Virginie, 30 octobre 2021 (Caitlin McFall/Fox News Digital)

« Je ne pense pas que les parents devraient dire aux écoles ce qu’ils doivent enseigner », a-t-il déclaré.

« Je ne vais pas laisser les parents entrer dans les écoles et en fait sortir des livres et prendre leur propre décision », a déclaré McAuliffe.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sa déclaration était en réponse à Youngkin qui a critiqué son adversaire pour avoir opposé son veto à un projet de loi qui aurait exigé que les parents connaissent tous les livres disponibles pour les étudiants dans les bibliothèques scolaires.

Les remarques de McAuliffe ont suscité l’indignation des électeurs conservateurs et ont poussé l’éducation au premier plan de la course au poste de gouverneur en Virginie.

Les Virginiens se rendront aux urnes dans moins de quatre jours pour élire leur prochain gouverneur le 2 novembre.