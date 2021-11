CHANTILLY, Virginie – Les partisans du candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, se sont réunis au Westfields Marriott à la clôture des scrutins mardi. Les partisans ont déclaré à Fox News qu’ils étaient enthousiasmés par les résultats, s’attendant à ce que le républicain provoque un bouleversement dans le Commonwealth, qui a rapporté 10 points au président Biden l’année dernière.

« L’énergie est incroyable et il y a un esprit d’optimisme, non seulement sur la victoire mais aussi sur le changement de récit en termes de problèmes qui comptent réellement pour les Virginiens », a déclaré à Fox News Jack White, un ancien candidat au poste de procureur général de Virginie. la salle de bal où Youngkin parlerait plus tard mardi soir.

« On dirait que nous allons passer une bonne nuit », a-t-il ajouté.

(Tyler O’Neil/Fox News Digital)

« Je pense que nous sommes excités, je pense que nous avons de l’espoir », a déclaré à Fox News Ashley Allen, une résidente du comté de Henrico. Elle a noté que la participation semble plus élevée que prévu.

Ben Purnell s’est décrit comme « prudemment excité ».

 

« C’est un état très bleu, même si Youngkin a eu beaucoup d’élan », a-t-il déclaré. Purnell a noté que lorsque la cote d’approbation de Biden a baissé, le nombre de sondages de Youngkin a grimpé en flèche. « Les démocrates sont le parti au pouvoir depuis un certain temps et les gens veulent un changement. »

(Tyler O’Neil/Fox News Digital)

Patti Hidalgo Menders, présidente du Loudoun County GOP Women’s Club, a prédit que Youngkin gagnerait.

« Je le sens juste. J’ai parlé à beaucoup de modérés et d’indépendants et même à des démocrates doux », a déclaré Menders à Fox News. « La question des écoles et de la sécurité a poussé les électeurs à considérer Youngkin. »

« Je suis très excité », a déclaré à Fox News Dishant Shah, un résident du comté de Henrico qui s’est présenté au conseil de surveillance en 2019.

Il a décrit les difficultés auxquelles l’Amérique est confrontée sous Biden, de la hausse des prix du gaz aux personnes « qui ne veulent tout simplement pas travailler » parce qu’elles ont reçu « de l’argent gratuit ». Immigrant de première génération et médecin, Shah a souligné la valeur d’une solide éthique de travail.

Shah a également félicité Youngkin pour avoir évoqué les « problèmes des parents » et les « problèmes de sécurité publique ».

(Tyler O’Neil/Fox News Digital)

« Je suis inquiet pour mes filles », a-t-il ajouté, faisant référence à l’agression sexuelle dans les toilettes pour filles du comté de Loudoun. Il a également noté que les deux « livres de pédophilie » que les parents ont protestés à Loudoun et dans le comté de Fairfax sont présents dans les lycées du comté de Henrico, où il vit.

« Youngkin a placé l’éducation en tête de liste des priorités, très différente de tous les autres candidats républicains », a déclaré Shah. « C’était très excitant. »

« C’est de l’histoire en marche », a déclaré à Fox News Jonathan Avendano, un habitant d’Ashburn. « En tant que Latinos, le vote Latino a été extraordinaire pour Glenn Youngkin. Nous allons voir un impact énorme. »

« Nous avons beaucoup été dupés par les démocrates », a ajouté Avendano, notant que « les valeurs conservatrices, l’éducation et les familles traditionnelles » encouragent les Latinos à soutenir les républicains comme Youngkin. « Quand nous défendons nos valeurs, c’est ce qui compte le plus. »

(Tyler O’Neil/Fox News Digital)

White, l’ancien candidat au poste de procureur général, a également mis l’accent sur les questions d’éducation.

« Tant de familles de Virginie font l’expérience de l’éducation directement à la maison » en raison de l’enseignement à distance pendant la pandémie de COVID-19, a-t-il noté. « La pandémie a fait quelque chose sur la psyché des Virginiens, lorsque les parents pouvaient voir l’impact sur leurs enfants en raison de l’apprentissage à distance. »

White a déclaré que les parents « veulent le meilleur pour leurs enfants », indépendamment des questions politiques telles que la théorie critique de la race. Il a déclaré que les parents se concentrent sur « la prestation d’une éducation de haute qualité ».

Il a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’affirmation du démocrate Terry McAuliffe selon laquelle les préoccupations concernant le CRT sont un « sifflet de chien raciste ».

« McAuliffe en fait un sifflet pour chien en disant que c’est un sifflet pour chien », a déclaré White. « Le problème est de s’assurer que nous enseignons à nos enfants comment penser et non quoi penser. »