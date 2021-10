Les partisans des vaccins forcés veulent que vous pensiez que les soins de santé sont une ressource communautaire

par Robert Zumwalt, Institut Mises :

Un récit actuellement diffusé à l’appui des mandats de vaccination est que les personnes non vaccinées exerceront une pression excessive sur le système de santé, car elles sont plus susceptibles de contracter le covid-19 et d’occuper des lits d’hôpitaux qui pourraient être utilisés pour d’autres personnes. Vraisemblablement, par «autres personnes», ils désignent ceux qui ont pris le vaccin comme on leur a dit de le faire.

Ce sentiment semble être à l’origine de déclarations comme celle d’un récent article d’opinion du Washington Post selon lequel «[t]Les non vaccinés tuent des gens d’une manière qu’ils n’auraient probablement jamais imaginée. Cela semble également être à l’origine de la décision d’environ soixante-quinze médecins de Floride d’organiser un « débrayage symbolique » pour « protester contre une augmentation du nombre de patients COVID-19 non vaccinés ». Un coup d’œil sur n’importe quelle plate-forme de médias sociaux révélera probablement davantage ce récit selon lequel des personnes non vaccinées paralyseront le système de santé américain.

Ce récit est finalement utilisé par les partisans des mandats de vaccination pour dépeindre quiconque refuse de se conformer à leurs souhaits concernant la vaccination comme non seulement dangereux, mais immoral.

L’hypothèse implicite que les soins de santé sont une ressource communautaire

Ceux qui s’opposent aux mandats semblent avoir un argument solide selon lequel, si les vaccins fonctionnent, les vaccinés ne devraient pas avoir besoin de forcer les autres à se faire vacciner également. Le fardeau d’être non vacciné retombera sur les épaules des non vaccinés, il n’y a donc aucune justification pour les obliger à faire différemment.

En réponse, bon nombre de ceux qui cherchent à imposer des mandats de vaccination ont repris l’argument selon lequel les non vaccinés continueront de nuire à la société simplement en mettant une pression excessive sur le système de santé lorsqu’ils tomberont inévitablement malades en masse. Ce groupe prétend que le fait de ne pas se faire vacciner représente un épuisement inutile de ressources de soins de santé rares et constitue donc un choix contraire à l’éthique.

Même s’il est vrai, et il y a des raisons d’être sceptique, il ne s’agit que d’un argument utilitaire, mais il a réussi à se transformer en un argument moral aux yeux de beaucoup de gens. Comment est-ce arrivé?

Nous ne considérons généralement pas qu’une personne achetant un service blesse les autres simplement parce qu’elle en laisse un peu moins à tout le monde, car toute activité humaine serait contraire à l’éthique selon cette norme. La plupart des gens ne considéreraient cela comme contraire à l’éthique que si cela impliquait de consommer des ressources appartenant à quelqu’un d’autre. Pour cette raison, afin de présenter le fait de ne pas être vacciné comme contraire à l’éthique, les ressources de santé doivent être considérées comme un bien commun, c’est-à-dire comme des ressources qui appartiennent à la société collectivement plutôt qu’aux individus qui les produisent ou les achètent. Les personnes qui tombent malades ne se contentent pas d’acheter des médicaments, elles consomment des médicaments qui appartiennent à tout le monde.

Que nos élites politiques aient déjà quelque chose comme cette attitude collective envers les soins de santé n’est un secret pour personne, le président américain a récemment réprimandé que « notre patience s’épuise » avec les non vaccinés et leurs choix médicaux personnels.

Les attitudes communautaires à l’égard des soins de santé favorisent de fausses allégations morales concernant son utilisation

Si la personne moyenne peut être habituée à adopter cette attitude communautaire envers les ressources de soins de santé, elle peut alors être utilisée comme une matraque morale contre toute personne en désaccord avec les mandats des dirigeants de la communauté. Cette supposée propriété collective des ressources de santé implique le droit de la société de contrôler la manière dont les individus utilisent ces ressources. Ceux qui gaspillent les ressources de la communauté doivent être dédaignés comme ses ennemis.

L’intensité de l’émotion autour du sujet des soins de santé en période de pandémie ne peut que pousser plus loin cette tendance. Les membres paniqués de la société peuvent être plus facilement convaincus que les autres sont moralement obligés de préserver ces ressources de santé communautaires au détriment de toutes les autres considérations.

Ainsi, les membres de la société en viennent à vilipender le simple acte d’un individu d’envisager des alternatives et de peser les coûts et les avantages pour lui-même. Il n’est pas acceptable qu’une personne utilise son propre jugement pour déterminer quelle ligne de conduite sera dans son propre intérêt ; il est tenu de céder au jugement collectif et d’adopter les interventions médicales que la société juge les meilleures – non pas ce que la société juge le mieux pour sa santé personnelle, mais ce qu’elle juge le mieux pour la société dans son ensemble.

Le principal problème avec cette caractérisation est qu’il n’est tout simplement pas vrai que les soins de santé soient une « ressource communautaire » dans ce sens. Les ressources de santé sont simplement le matériel médical et les services que les individus sont prêts à fournir aux acheteurs qui sont prêts à les payer (nonobstant les programmes d’État artificiels comme Medicare).

Des milliers de personnes prennent des décisions en matière de soins de santé et achètent des services médicaux pour elles-mêmes comme celui-ci chaque jour. Mais la personne moyenne ne voit pas chaque individu faire ces choses pour lui-même. Il ne voit que l’effet net de ces milliers d’actions qui se déroulent jour après jour, aboutissant au « système de santé » tel que nous le connaissons. C’est quelque chose qui s’apparente à une illusion de masse que cette collection d’actions individuelles interconnectées soit confondue dans l’esprit de beaucoup en tant qu’entité collective.

Ludwig von Mises a traité adroitement l’idée de systèmes sociaux collectifs dans Socialism: An Economic and Sociological Analysis. Mises a abordé la longue histoire de la pensée intellectuelle dans laquelle il était supposé qu’un objectif externe imprégnait la société de quelque chose comme une personnalité propre. Mais les premiers penseurs étaient naïfs au fait que l’existence de sociétés interconnectées n’est rendue possible que lorsque les individus commencent à s’engager dans une division du travail. C’est cette action des individus, entièrement explicable par leur désir de servir leurs propres fins individuelles, qui est responsable de l’avancement des sociétés. Mises dit que « le penseur primitif voit toujours les choses comme ayant été organisées de l’extérieur, jamais comme s’étant elles-mêmes développées, organiquement » (p. 296).

