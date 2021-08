in

Il ne reste que quelques jours avant que le bitcoin (BTC) ne devienne légal au Salvador, la résistance à l’adoption de la cryptographie se poursuit – tandis que les défenseurs pro-BTC rejettent l’opposition à l’adoption et attendent avec impatience l’aube d’un nouveau paradigme financier.

. (via Yahoo) a diffusé des images de manifestations de rue auxquelles assistaient « des retraités, des anciens combattants, des retraités handicapés et des travailleurs », qui, selon l’agence de presse, « exprimaient leurs inquiétudes quant au fait que le gouvernement commencerait à payer leurs retraites en bitcoins au lieu de dollars américains ».

Les images montraient des personnes portant des pancartes indiquant : « Non au bitcoin » et « Non au blanchiment d’argent corrompu ».

Certains portaient des pancartes imprimées par le groupe de gauche Mouvement de résistance populaire (MPR-12), tandis qu’un certain nombre de manifestants portaient une banderole qui disait :

« La classe ouvrière rejette les crypto-monnaies. Non au bitcoin.

. a cité un membre du syndicat des travailleurs de la Cour suprême de justice, Stanley Quinteros, déclarant :

«Nous savons que cette pièce fluctue considérablement. Sa valeur change d’une seconde à l’autre et nous n’aurons aucun contrôle sur elle.

Mais certains ont rejeté les protestations et fait valoir que les médias avaient cherché à les exagérer. Le commentateur conservateur Jose Valdez a partagé une vidéo d’un petit groupe de manifestants et a écrit sur Twitter :

« Les médias traditionnels, qui sont payés pour maintenir le statu quo, y compris les médias internationaux, vendent des « protestations » avec de gros titres… Mais la réalité est la suivante : [The protests amount to] huit personnes qui ne comprennent pas à quoi elles s’opposent, parce qu’elles ne savent même pas comment ça marche ou contre quoi elles se battent même.

Felissa Cristales, une députée populaire de l’opposition du parti ARENA, qui a pris parti pour Bukele sur un certain nombre de questions, a cherché à minimiser les discussions sur les manifestations. Elle a écrit:

« N’oubliez pas que l’opposition du gouvernement se plaindra toujours de Bitcoin. Certains parce qu’ils ne savent pas ce que c’est et d’autres parce qu’ils veulent défendre les intérêts des banques. Ne soyez pas surpris par cela. Le 7 septembre, nous commencerons à utiliser le bitcoin et les doutes disparaîtront. »

Mais ceux qui s’opposent au projet de loi BTC auront sans aucun doute pris note des commentaires de la plus haute autorité de l’Église catholique du pays – Escobar Alas, l’archevêque de San Salvador – qui, dans une vidéo partagée par La Prensa Gráfica, a également exprimé crypto les doutes.

Hélas, le public “craint” l’adoption du bitcoin. Il a exhorté le gouvernement à apaiser ces craintes en cherchant à éduquer le public et à mettre un terme au “manque d’information” fourni aux citoyens ordinaires sur le sujet.

Le président salvadorien Nayib Bukele, quant à lui, n’était pas d’humeur à se concentrer sur les voix dissidentes.

A partir du 7 septembre ## — Nayib Bukele (@nayibbukele)

Certains ont salué la nouvelle sur Twitter, dont @ElisabettaZacc2, qui a écrit qu’elle “ne peut pas attendre”

pour avoir la possibilité d’utiliser l’application pour envoyer de l’argent à une famille au Salvador sans avoir à payer 14 USD sur un envoi de 100 USD.

Bukele espère transformer El Salvador en un centre de gravité pour le monde Bitcoin, et espère y parvenir en organisant un sommet Lightning Network dans le pays à l’automne.

L’événement s’intitulera Adopting Bitcoin – A Lightning Summit 2021, et ses cerveaux ont déclaré que son objectif était de “réunir les communautés Bitcoin et Lightning”, en mettant l’accent sur “la transition de plus de 6 millions de personnes vers le réseau Lightning”.

Mais Bukele et ses partisans pourraient encore avoir quelques rides à résoudre dans leur plan d’adoption du BTC.

Le média ElSalvador.com a dévoilé certains des détails de l’aide que le gouvernement a demandée au Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI) avant le 7 septembre.

Et la demande semble indiquer que la loi BTC ne sera que le début d’une campagne législative axée sur la cryptographie. Selon le rapport, le gouvernement a demandé au CABEI de l’aider à embaucher un cabinet de conseil qui créera un “diagnostic approfondi de l’écosystème bitcoin”. L’entreprise devrait ensuite proposer un cadre réglementaire et juridique qui contribuerait à stimuler la pénétration et l’adoption du BTC dans le pays.

Le gouvernement souhaite que les entreprises intéressées présentent des propositions et déclare qu’il clôturera le processus d’appel d’offres le 14 septembre.

Le même média a également publié un essai photo montrant certains des opérateurs commerciaux au Salvador qui se préparent actuellement à accepter le BTC – et d’autres qui disent s’y opposer.

Les sujets allaient des exploitants de pizzeria et d’un fondateur de démarrage de livraison d’épicerie aux commerçants du marché vendant des légumes et des vêtements, ainsi qu’un directeur de magasin de vélos et le propriétaire d’un lave-auto acceptant BTC.

Certains ont exprimé des appréhensions quant au manque d’« éducation » fournie par le gouvernement et à la « méfiance » envers le bitcoin en général. Mais d’autres étaient plus optimistes, qualifiant l’adoption de la CTB d'”initiative intéressante” et déclarant qu’ils étaient “excités” par la décision du gouvernement.

