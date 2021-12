Les partitions de Hans Zimmer et Alexandre Desplat incluses dans la liste des Oscars

Hans Zimmer et Jonny Greenwood ont chacun deux partitions sur la liste des Oscars pour la meilleure partition originale. Greenwood est répertorié avec The Power of the Dog et Spencer; Zimmer avec Dune et Pas le temps de mourir.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a publié des listes restreintes dans 10 catégories mardi (21 décembre). Les membres de la branche musicale ont voté pour réduire la liste d’éligibilité initiale de 136 partitions aux 15 présélectionnées. Ils détermineront également les nominés finaux, qui seront annoncés le 8 février. Tous les électeurs détermineront le gagnant final, qui sera annoncé lors de la 94e cérémonie des Oscars le 27 mars.

Greenwood, le guitariste et claviériste de Radiohead, a reçu son premier Oscar de la meilleure musique originale pour Phantom Thread il y a quatre ans.

Zimmer, qui a reçu des nominations aux Oscars au cours de chacune des quatre dernières décennies, pourrait étendre cette séquence à cinq décennies si l’un ou les deux de ses films sont nominés. No Time to Die vise à devenir le troisième score de Bond à être nominé, après The Spy Who Loved Me (Marvin Hamlisch, 1977) et Skyfall (Thomas Newman, 2012).

Si Greenwood et/ou Zimmer ont deux des cinq nominés, ils deviendront le premier buteur de film individuel avec deux hochements de tête la même année depuis qu’Alexandre Desplat a doublé il y a sept ans avec The Grand Budapest Hotel et The Imitation Game. Une collaboration de notation, Trent Reznor et Atticus Ross, avait deux des cinq nominés à la 93e cérémonie des Oscars en avril – Soul (le vainqueur, sur lequel ils ont fait équipe avec Jon Batiste) et Mank.

Desplat est sur la liste des Oscars pour La dépêche française, auquel l’Académie fait référence par son titre complet, The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun. Desplat a amassé 11 meilleures partitions originales depuis 2011, le deuxième plus grand compositeur de ce siècle. (John Williams mène avec 14 hochements de tête depuis 2000.) Desplat a gagné pour The Grand Budapest Hotel (2014) et La forme de l’eau (2017).

Alberto Iglesias pourrait se diriger vers sa quatrième nomination dans cette catégorie avec Parallel Mothers. Le compositeur espagnol a été sélectionné pour les Oscars pour The Constant Gardener (2005), The Kite Runner (2007) et Tinker Tailor Soldier Spy (2011).

Nicholas Britell pourrait se diriger vers son troisième signe de tête au cours des six dernières années pour Don’t Look Up. Il a été nominé pour Moonlight (2016) et Si Beale Street pouvait parler (2018). Carter Burwell pourrait se diriger vers son troisième clin d’œil au cours des sept dernières années avec La tragédie de Macbeth. Il a été nominé pour Carol (2015) et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017).

Kris Bowers est présélectionné pour avoir marqué le roi Richard. Bowers a été nominé l’année dernière pour un documentaire (sujet court) pour A Concerto Is a Conversation. Ce serait sa première nomination de notation.

Toutes les partitions, sauf une, qui ont été nominées pour la meilleure partition originale aux Golden Globes et/ou aux Critics Choice Awards ont été présélectionnées ici. La seule exception était Nightmare Alley (Nathan Johnson), un candidat de Critics Choice qui n’a pas réussi à faire la coupe ici.

Dune et The Power of the Dog ont tous deux été nominés pour la meilleure musique originale lors de ces deux autres émissions. Les trois autres nominés pour la meilleure musique originale aux Golden Globes étaient The French Dispatch, Encanto (Germaine Franco) et Parallel Mothers. Les trois autres nominés aux Critics Choice Awards étaient Don’t Look Up, Spencer et Nightmare Alley.

Les scores très médiatisés qui n’ont pas été présélectionnés incluent Annette, Ron Mael, Russell Mael (Amazon Studios); Cyrano, Aaron Dessner, Bryce Dessner (United Artists Releasing/MGM) ; La nuit dernière à Soho, Steven Price (Focus Features); Nightmare Alley, Nathan Johnson (Images de recherche) Stillwater, Mychael Danna, Nathan Johnson (Focus).