Les parts du monde près du niveau record de la Fed, des bénéfices, mais l’Asie recule

Un homme se tient devant un écran affichant la moyenne de l’action Nikkei et les indices boursiers mondiaux devant une maison de courtage, au milieu de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), à Tokyo, au Japon

Les actions mondiales se sont maintenues près d’un niveau record alors que de solides données économiques américaines, de solides bénéfices des entreprises et l’engagement de la Réserve fédérale à continuer de soutenir l’économie ont alimenté l’appétit pour le risque des investisseurs.

Les actions asiatiques ont eu moins de chance, l’indice MSCI hors Japon perdant 0,6% (.MIAPJ0000PUS), à la suite d’une enquête plus modérée que prévu sur la fabrication en Chine.

«La reprise économique de la Chine en janvier-mars a été forte, mais il y a des doutes quant à savoir si vous pouvez la prendre au pied de la lettre», a déclaré Wang Shenshen, stratège senior chez Mizuho Securities.

Les actions du géant chinois de la technologie cotées à Hong Kong ont également fléchi lorsque Pékin a convoqué 13 plates-formes Internet pour leur ordonner de renforcer le respect de la réglementation, pesant sur l’indice Hang Seng (.HSI).

Les actions de la Chine continentale (.CSI300) ont perdu 0,25% tandis que le Nikkei (.N225) du Japon a perdu 0,7% sur les ajustements de position avant un long week-end. Les deux marchés seront fermés jusqu’à mercredi.

Les actions européennes devraient légèrement reculer, les contrats à terme sur l’euro Stoxx en baisse de 0,1% et les contrats à terme FTSE britanniques se négociant de 0,2% en baisse. La mesure la plus large des actions mondiales de MSCI couvrant 50 marchés, ACWI (.MIWD00000PUS), cependant, a peu changé et s’est rapprochée d’un sommet record touché la veille et en hausse de 5,1% sur le mois.

À Wall Street, le S&P 500 (.SPX) a également clôturé à un niveau record tandis que le Nasdaq Composite (.IXIC) a atteint un record intrajournalier avant de parer quelques gains.

Pour l’ACWI et le S & P500, les analystes s’attendent désormais à ce que les bénéfices des 12 prochains mois se rétablissent au-dessus de leurs niveaux d’avant la pandémie.

Avec un peu plus de la moitié des sociétés du S & P500 déclarant des bénéfices, environ 87% ont dépassé les attentes du marché, selon Refinitiv, le plus haut niveau de ces dernières années.

Amazon (AMZN.O) a été le dernier à publier des résultats stellaires jeudi soir, augmentant ses parts de 2,4% dans le commerce après les heures de bureau.

Les données de jeudi ont montré que la croissance économique américaine s’est accélérée au premier trimestre, alimentée par une aide gouvernementale massive aux ménages et aux entreprises.

La ville de New York a pour objectif de «rouvrir complètement» le 1er juillet après plus d’un an de fermetures et de restrictions de capacité, a déclaré le maire Bill de Blasio, renforçant les espoirs de reprise dans le secteur des services en difficulté, une importante source d’emploi.

Cela est venu dans le contexte de l’assurance de la Réserve fédérale mercredi qu’il n’est pas encore temps de commencer à discuter de tout changement dans sa politique monétaire facile.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est passé à 1,690%, son plus haut depuis plus de deux semaines, et s’est établi pour la dernière fois à 1,640%.

«Pour l’instant, nous sommes susceptibles de voir des données économiques solides en provenance des États-Unis et cela signifie que nous devons nous méfier de la poursuite de la hausse des rendements obligataires américains et du dollar / yen», a déclaré Toshiya Nakamura, directeur du trading forex chez Mitsubishi Trust Bank. .

Sur le marché des devises, le yen était apathique à 108,79 pour un dollar, après avoir atteint un creux de deux semaines à 109,22, la hausse des rendements obligataires américains ayant aidé le dollar.

L’humeur de risque positive a vu l’euro étendre sa course haussière à un sommet de deux mois de 1,2150 $ lors de la session précédente et il s’est établi pour la dernière fois à 1,2115 $. Avec des gains de 3,3% jusqu’à présent ce mois-ci, il est sur la bonne voie pour sa plus forte hausse mensuelle en 9 mois.

Le dollar canadien a prolongé ses gains à un sommet de trois ans de 1,22715 $ CA par part américaine, stimulé par la réduction progressive de son programme d’achat d’obligations par la Banque du Canada et la hausse des produits de base, notamment le pétrole et le bois.

Les prix du pétrole ont pris une pause après avoir atteint des sommets en six semaines grâce à de solides données économiques américaines.

Le Brent a glissé de 0,8% à 68,00 $ le baril, après avoir atteint un sommet de 68,95 $ jeudi, tandis que l’US West Texas Intermediate (WTI) a reculé de 0,9% à 64,41 $ le baril.

«Les données américaines solides soutiennent le marché. Mais d’un autre côté, étant donné que les producteurs de pétrole ont des capacités pour augmenter encore les rendements, il y aura des résistances autour de 65 $ pour le WTI et 70 $ pour le Brent », a déclaré Tatsufumi Okoshi, stratège senior des matières premières chez Nomura Securities.