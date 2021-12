Les passagers de l’aéroport de Bangalore se régalent grâce au TCS !

En commençant par l’aéroport de Bengaluru, le partenariat avec PPG est pluriannuel et sera étendu aux 74 autres aéroports de PPG, desservant 20 millions de passagers par an.

Si vous souhaitez surprendre votre proche avec un bouquet de fleurs à son arrivée à l’aéroport de Bangalore, ou faire laver votre voiture au retour d’une excursion d’une journée, demandez un service de voiturier à l’aéroport. Et si vous êtes en retard pour votre vol ou si vous avez besoin d’un concierge de voyage, tout est à portée de main maintenant.

Ces quatre services ont été déployés pour les passagers transitant par l’aéroport de Bengaluru et sont accessibles via une application. Cette commodité est le résultat d’un partenariat entre Tata Consultancy Services (TCS) et Plaza Premium Group (PPG) basé à Hong Kong, un fournisseur mondial de services d’accueil dans les aéroports, pour améliorer l’expérience client en tirant parti de la technologie. TCS et PPG prévoient d’ajouter huit services supplémentaires aux quatre actuels d’ici février, puis d’offrir 32 services au total d’ici la fin mars, auxquels les clients peuvent accéder via une application.

Il s’agira d’une plate-forme technologique de services aux passagers personnalisée, la première du genre, développée par TCS pour PPG. Le partenariat à long terme entre les deux se concentre sur la réimagination de l’expérience de voyage aéroportuaire de bout en bout dans trois domaines clés : l’expérience client, l’expérience employé et l’excellence opérationnelle.

S’adressant à FE, Girish Ramachandran, président (Asie-Pacifique), TCS a déclaré que jusqu’à présent, seules les compagnies aériennes fournissaient ces services individuellement, alors qu’il existe tout un écosystème de personnes qui doivent se réunir pour cela. « Avec ce partenariat, nous avons essayé de réimaginer l’ensemble de l’expérience client, du moment où une personne quitte son domicile jusqu’à son arrivée à l’aéroport. Nous avons examiné des moyens de supprimer tous les points de friction numériquement et de créer un écosystème connecté numériquement reliant tous les partenaires et parties prenantes plutôt que de traiter chacun séparément », a-t-il déclaré.

Bora Isbulan, directeur commercial du groupe Plaza Premium, a déclaré que le marché de ces services est très fragmenté, induisant des inefficacités en termes d’accès à ces services par les passagers. « Dans tous les 74 aéroports et plus dans lesquels nous sommes présents, tous les différents services comme un lave-auto, un service de voiturier, un parking, un fleuriste, des déplacements en berlines haut de gamme, des poussettes, l’assistance à leurs parents ou à leurs animaux de compagnie sont fragmentés. Les passagers ne sont pas en mesure d’accéder à ces services du bout des doigts via une application ou une solution de type e-commerce comme une page Web », a-t-il déclaré.

Selon Isbulan, avec la solution fournie par TCS, toutes les verticales seront bien mélangées, offrant un voyage numérique mondial connecté pour le passager depuis le moment où il planifie son voyage jusqu’au moment où il monte à bord de l’avion.

Alors que TCS fournit des solutions technologiques à l’industrie du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie, l’accord avec PPG est unique car c’est pour la première fois que la société envisage de concevoir une solution pour réimaginer l’expérience client dans un monde post-Covid, a déclaré Ramachandran. « Nous avons essayé de fournir une colonne vertébrale numérique pour garantir que les besoins des clients sont pris en compte », a-t-il déclaré.

Ramachandran a refusé de commenter les contours financiers de l’accord et sa contribution à la verticale du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie (TTH) de TCS, a cependant déclaré que la reprise dans la verticale ne se produisait toujours pas.

« Cela ne veut pas dire que TTH revient, mais les clients dépensent toujours. Ils veulent examiner l’expérience client et mieux servir leurs clients. Il y a aussi une quantité importante de numérisation. Ainsi, au fil du temps, ce segment se rétablira à mesure que les services de passagers augmenteront et que les gens commenceront à voyager », a-t-il déclaré.

