Les passagers de SpiceJet peuvent désormais profiter du son Dolby Atmos à 38 000 pieds dans les airs

Dans un geste visant à rendre le voyage de ses passagers plus divertissant et excitant, SpiceJet a apporté l’expérience sonore Dolby Atmos à ses passagers à plus de 38 000 pieds dans le ciel. SpiceJet a collaboré avec la marque d’expérience audio et visuelle Dolby pour offrir à ses dépliants une expérience sonore Dolby Atmos.

La compagnie aérienne, dans une déclaration écrite, a déclaré que les passagers avec l’aide de Dolby Atmos pourront profiter du contenu compatible Atmos, y compris des films à succès, des podcasts, des chansons et d’autres médias à 38000 pieds dans le ciel. L’expérience sonore sera activée avec du contenu diffusé sur les appareils compatibles Dolby Atmos dans le cadre du système de divertissement en vol de la compagnie aérienne, a ajouté la compagnie aérienne.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle s’était associée à des fournisseurs de contenu tels que Eros Now et Earhot pour étendre et élargir sa bibliothèque de contenu existante en ajoutant les derniers films, podcasts et autres contenus multimédias de Bollywood afin de répondre à la demande de divertissement de ses passagers. S’exprimant à l’occasion du lancement de l’expérience sonore Dolby Atmos, le directeur marketing de SpiceJet, Debojo Maharshi, a déclaré que la majorité des voyageurs indiens préfèrent regarder Bollywood, des films régionaux et des émissions et podcasts originaux.

Maharshi a ajouté que la technologie audio immersive de Dolby augmentera encore le quotient de divertissement sur le vol SpiceJet. Parlant du développement, Pankaj Kedia, directeur général des marchés émergents, Dolby Laboratories a déclaré que l’objectif de son entreprise est de permettre des expériences de divertissement spectaculaires et que la collaboration avec SpiceJet a permis à l’entreprise de répondre non seulement au public en déplacement, mais également aux passagers voyageant. sur un vol.

