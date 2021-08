Les passagers d’EasyJet protestent contre le retrait des hommes noirs du vol ⋆ 10z viral

Un vol EasyJet est devenu controversé récemment lorsque les passagers ont protesté contre le retrait par l’équipage de conduite de deux voyageurs noirs de l’avion.

L’incident s’est produit jeudi alors que l’avion s’apprêtait à décoller de l’aéroport de Londres Gatwick pour un vol vers l’Espagne. Selon plusieurs organes de presse, l’avion était sur le point de rouler jusqu’à la piste, mais a fait demi-tour et est revenu à la porte parce que deux passagers noirs étaient – ​​selon le récit d’un témoin oculaire – “soufflant contre un membre de l’équipage” après avoir reçu l’ordre de remettre leurs chaussures pour le décollage.

Les deux voyageurs noirs ont été accusés de « non-conformité » et le personnel de l’aéroport a été appelé dans l’avion pour les retirer, confisquer leurs passeports et décharger leurs bagages. L’affrontement a été filmé par un autre passager, identifié comme Luc Gayle, et sa vidéo montrait d’autres voyageurs s’opposant vocalement au renvoi.

@easyJet tente de retirer 2 garçons noirs du vol pour avoir soufflé sur un membre de l’équipage ! Totalement dégoûtant. Nous avons été retardés de 2 heures et ça compte ! Police à bord @Gatwick_Airport #gatwick #lgw @SurreyPolice @TheSun #Easyjet pic.twitter.com/hkC3Aa4rb4 – LG (@LPGLDN) 5 août 2021

“Non! Ne fais pas ça ! Ne descendez pas ! Asseyez-vous », s’est exclamée une femme.

Les rapports indiquent que les deux hommes ont été autorisés à rester dans l’avion et que l’équipage de conduite a été remplacé par un nouveau. Le Daily Mail a obtenu une déclaration d’EasyJet, qui a affirmé que le changement avait été effectué parce que le quart de travail de l’équipage avait été effectué, et non à cause des plaintes des voyageurs.

« EasyJet ne discrimine aucun individu. La sécurité est notre priorité absolue et rien n’indique que la discrimination ait joué un rôle dans le problème à bord », a déclaré EasyJet. “Notre équipage doit s’assurer que les exigences de sécurité sont respectées par tous les passagers et, dans le cadre de leur rôle, doit vérifier avant le décollage que tout le monde s’y conforme.”

