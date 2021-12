Les passagers internationaux soumis à un échantillonnage COVID aléatoire peuvent quitter l’aéroport après avoir donné des échantillons : MoCA

En outre, le ministère a déclaré qu’un passager peut quitter l’aéroport ou prendre des vols de correspondance pour la destination finale une fois le rapport négatif reçu. « Il/elle n’a pas besoin d’attendre le rapport de tous les co-passagers », a-t-il ajouté.

Le ministère de l’Aviation civile (MoCA) a déclaré mercredi que seulement 2% des passagers en provenance de pays qui ne figurent pas sur la liste «à risque» seront soumis à un échantillonnage aléatoire pour le coronavirus et que ces passagers seront autorisés à quitter l’aéroport après avoir donné les échantillons.

Au milieu des inquiétudes croissantes concernant la nouvelle variante COVID Omicron, des normes plus strictes pour les passagers internationaux sont entrées en vigueur à partir de mardi minuit et tous les passagers en provenance de pays « à risque » doivent obligatoirement subir un test COVID, entre autres exigences.

En publiant une série de questions fréquemment posées (FAQ), le ministère a déclaré que les voyageurs soumis à un échantillonnage aléatoire peuvent donner l’échantillon et être autorisés à partir.

« Maintenant, l’échantillonnage aléatoire serait limité à 2% conformément aux dernières directives du MoHFW (ministère de la Santé et du Bien-être familial) et ce serait sur une base auto-payée. Les compagnies aériennes/aéroports peuvent se coordonner avec les responsables des gouvernements des États/États-Unis pour sélectionner le passager par échantillonnage aléatoire », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Il y a aussi une question sur les voyageurs en provenance de pays, à l’exclusion de ceux « à risque », transitant par les aéroports de pays « à risque » mais séjournant à l’intérieur des aéroports.

Sur la question de savoir si ces voyageurs peuvent être exemptés des tests après l’arrivée sur la base du formulaire d’auto-déclaration, le ministère a fourni une clarification.

«Les tests après l’arrivée peuvent être exemptés si une personne voyage en provenance d’un pays non à risque et n’a qu’un transit (sans quitter l’immigration) dans un pays à risque avant de prendre le vol de destination.

« Cependant, si la personne a voyagé dans un pays à risque au cours des 14 derniers jours, il lui sera demandé de subir des tests après son arrivée et d’autres restrictions supplémentaires… », indique le communiqué.

Sur la question de savoir si les voyageurs qui ont soumis leur échantillon pour un test COVID après l’arrivée au point d’arrivée (auto-payé) doivent attendre les résultats de leur test avant de partir ou de prendre un vol de correspondance, a déclaré le ministère, « après réception des résultats négatifs. , les passagers peuvent emprunter des vols de correspondance pour atteindre leur destination finale ».

En outre, le ministère a déclaré qu’un passager peut quitter l’aéroport ou prendre des vols de correspondance pour la destination finale une fois le rapport négatif reçu. « Il/elle n’a pas besoin d’attendre le rapport de tous les co-passagers », a-t-il ajouté.

Le ministère a déclaré que les FAQ sont publiées pour une meilleure compréhension des passagers et pour leur permettre de voyager en avion international de manière sûre, sécurisée et sans tracas.

« On peut noter que ces mesures sont prises pour assurer la bonne santé et la sécurité de chaque citoyen du pays afin que les problèmes ultérieurs ne se posent pas », indique le communiqué.

