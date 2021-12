Les passagers traversent une période difficile alors que les tests PCR sont rendus obligatoires avant de quitter les aéroports

Les fournisseurs de services de diagnostic proposent deux options aux voyageurs : les tests de PCR rapide coûtant environ 4 500 Rs pour des résultats plus rapides et les tests RT-PCR normaux pour environ 600 Rs.

Les voyageurs internationaux venant en Inde en provenance de pays «à risque» devront passer entre trois et huit heures en moyenne après leur atterrissage dans les aéroports internationaux pour effectuer les tests obligatoires RT-PCR Covid-19 et obtenir leurs rapports de test avant de quitter les aéroports. Pour faire face à la variante Omicron du virus Covid-19, le gouvernement a mandaté les tests RT-PCR dans les aéroports internationaux.

Mylab Discovery Solutions, Suburban Diagnostics, Metropolis Healthcare font partie des sociétés de diagnostic qui ont mis en place des laboratoires dans les aéroports et augmentent leur capacité pour faire face à l’augmentation des volumes de tests en ajoutant plus de compteurs. Les fournisseurs de services de diagnostic proposent deux options aux voyageurs : les tests PCR rapide coûtant environ 4 500 Rs pour des résultats plus rapides et les tests RT-PCR normaux pour environ 600 Rs.

Metropolis Healthcare a mis en place un laboratoire de test RT-PCR rapide pour le dépistage du Covid-19. Suburban a ajouté plus de comptoirs à l’aéroport de Mumbai. Mylab Discovery dispose d’un fourgon mobile avec un équipement de test automatisé déjà stationné à l’aéroport de Mumbai et ajoute un fourgon supplémentaire pour étendre la flotte de fourgons de test mobiles. Mylab a également mis en place un laboratoire automatisé à l’aéroport de Delhi.

Alors que la capacité de test est étendue, la charge de travail devrait exercer une pression et augmenter le temps nécessaire à la publication des rapports. La plupart des laboratoires recueilleraient les échantillons à l’aéroport et les enverraient à leurs centres pour analyse. Hasmukh Raval, directeur général et co-fondateur de Mylab, a déclaré que le laboratoire moléculaire mobile stationné à l’extérieur de l’aéroport réduirait considérablement le délai d’exécution et permettrait d’obtenir des résultats en quelques heures. « Nous voulons que les passagers obtiennent leurs rapports rapidement et quittent l’aéroport rapidement », a déclaré Raval. Les sociétés de diagnostic voudraient réduire les inconvénients des passagers car ils seraient épuisés après des heures de vol et des procédures d’immigration, mais la situation exige qu’un contrôle approprié soit effectué pour protéger le pays, a déclaré Raval.

L’ICMR a approuvé le système ouvert RTPCR, TrueNat, GeneXpert, RTLAMP, CRISPR/TATAMD CHECK/FELUDA, Abbott ID Now, Accula by Thermofisher, Rapid RTPCR et CoviDx DirectPlex pour les tests moléculaires du SRAS-CoV-2.

