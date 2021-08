Les passages frontaliers illégaux de juillet sont les plus élevés depuis 2000, le CBP déclare ⋆ 10z viral

Un membre de l’unité de recherche, de traumatologie et de sauvetage de la patrouille frontalière s’entretient avec des migrants d’Amérique centrale qui ont été détenus par des agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis après être entrés aux États-Unis depuis le Mexique à Sunland Park, NM, le 15 juillet 2021. (Jose Luis Gonzalez/.)

Les données préliminaires montrent que la douane et la protection des frontières (CBP) ont probablement rencontré environ 210 000 migrants à la frontière sud en juillet – le total mensuel le plus élevé depuis 2000.

Ce chiffre comprend un nombre record attendu d’enfants non accompagnés – plus de 19 000, selon un dossier judiciaire.

David Shahoulian, secrétaire adjoint à la politique des frontières et de l’immigration au ministère de la Sécurité intérieure, a déclaré dans le dossier que les agents frontaliers américains rencontraient un “nombre record” de migrants.

“Ces taux de rencontre ont mis à rude épreuve les opérations du DHS et ont entraîné le remplissage des installations frontalières au-delà de leur capacité de fonctionnement normale, ce qui a un impact sur la capacité d’employer la distanciation sociale dans ces lieux de rassemblement”, indique la déclaration de Shahoulian. « Dans le même temps, le DHS connaît également une augmentation significative des taux de non-citoyens testés positifs pour COVID19. »

Il ajoute que l’encombrement n’en est que devenu plus dangereux face à la variante Delta hautement transmissible.

Le dépôt est intervenu en réponse à un procès intenté par l’American Civil Liberties Union et d’autres groupes de défense des immigrés cherchant à renverser la politique du titre 42 qui permet aux agents frontaliers d’expulser les migrants et les demandeurs d’asile sans audience du tribunal pour des problèmes de propagation du coronavirus.

Le CDC a prolongé le titre 42 lundi, le jour même où l’ACLU a renouvelé son action en justice, qu’elle a déposée pour la première fois en janvier.

Le dossier du tribunal indique que les agents frontaliers américains ont rencontré en moyenne 6 779 migrants par jour au cours des 29 premiers jours de juillet. Le 1er août, le CBP était à 389% de sa capacité ajustée au COVID, avec sept de ses neuf secteurs frontaliers sud-ouest en surcapacité.

Le secteur de la vallée du Rio Grande était en surcapacité de 783%.

L’ordonnance du CDC « suspend temporairement l’introduction de certains non-ressortissants sur la base de la détermination du directeur que l’introduction de ces non-citoyens » par la frontière mexicaine ou canadienne « crée un grave danger d’introduction de COVID-19 aux États-Unis », a déclaré l’agence dans un communiqué de presse.

Les enfants migrants non accompagnés sont exemptés de l’ordonnance.

L’ordonnance “restera en vigueur jusqu’à ce que le directeur du CDC détermine que le danger d’une nouvelle introduction de COVID-19 aux États-Unis à partir de non-citoyens couverts a cessé d’être un danger grave pour la santé publique”.

« Au milieu de la vague de migrants en cours, la capacité réduite de COVID-19 et les limites de capacité de rétention non-COVID plus élevées ont été dépassées dans les installations du CBP », indique l’ordonnance. « La résiliation complète de toute ordonnance en vertu du » titre 42 entraînerait « un surpeuplement grave et un risque élevé de transmission du COVID-19 parmi les personnes détenues dans les établissements et le personnel du CBP, ce qui pèserait finalement sur le système de santé local ».

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.