Les passeports Covid pourraient aggraver la pandémie – les ministres du mémo divulgués vous ont caché | Politique | Nouvelles

Exiger des organisateurs de grands événements qu’ils vérifient le statut vaccinal des participants reste un élément clé du plan de sauvegarde de Boris Johnson pour lutter contre la pandémie. Les mesures seraient introduites dans le cadre du « Plan B » hivernal si une augmentation des cas risquait une augmentation des hospitalisations qui pourrait submerger le NHS.

Les ministres affirment que la politique des jabs reste sur la table, malgré une évaluation d’impact du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) indiquant que le système de passeport risque d’aggraver la situation de santé publique.

Le document « officiel sensible » de 13 pages produit le mois dernier indique que l’introduction des passeports risquerait de forcer davantage de personnes à socialiser dans des zones non requises pour effectuer les contrôles.

Davantage de personnes seraient susceptibles de se rassembler dans des pubs mal ventilés, selon le document vu par The Telegraph.

« Il y a un déplacement potentiel entre les lieux d’événements en direct et les lieux d’accueil », lit-on.

« L’une des principales préoccupations du secteur est que la certification pourrait déplacer l’activité et les affaires des salles de concert vers, par exemple, les pubs avec des licences de musique et d’alcool en retard, etc., ce qui pourrait être contre-intuitif et potentiellement contre-productif.

« De même, si la certification déplace certains fans de stades sportifs structurés et bien ventilés, cela pourrait les amener à fréquenter des pubs non structurés et mal ventilés, où ils auront accès à plus d’alcool que s’il y en avait dans les stades.

« Les preuves de l’Euro ont montré des pics dans les cas associés aux pubs même lorsque l’Angleterre jouait à l’étranger. »

En juillet, lors du passage à l’étape quatre de la feuille de route pour sortir du verrouillage, M. Johnson a déclaré que des contrôles obligatoires des vaccins seraient introduits à partir de la fin septembre.

Mais à la suite de l’indignation des députés d’arrière-ban conservateur et des menaces de rébellion des Communes, le Premier ministre a abandonné le plan.

Il a déclaré que les contrôles continueraient de faire partie de la « boîte à outils » de mesures qui pourraient être introduites si la situation devenait incontrôlable.

Ils ont ajouté : « Le plan B est tel que publié dans le plan d’automne et d’hiver et ce document ne représente pas la politique du gouvernement.

« Nous avons été clairs tout au long de la mise en œuvre du plan B uniquement si les preuves suggéraient que le NHS allait subir une pression insoutenable. »

Les ministres ont subi une pression croissante pour passer au plan B ces derniers jours à la suite d’une augmentation des cas de Covid, des hospitalisations et des décès.

Pas moins de 52 009 nouvelles infections ont été signalées jeudi la semaine dernière, bien qu’il y ait eu une baisse depuis lors.

Les admissions quotidiennes au NHS ont dépassé la barre des 1 000 au cours des deux derniers jours consécutifs et il y a actuellement 8 239 personnes dans les services hospitaliers qui ont été testées positives pour le virus.

Il y a 889 patients Covid dans des lits de ventilation.

Malgré les appels à la réintroduction de certaines mesures pour aider à supprimer le virus, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré hier : « Si le public continue de respecter les comportements et les conseils que nous avons définis, et que les personnes éligibles reçoivent leurs injections de rappel, nous pensons que nous peut réduire davantage les cas et faire baisser les taux, ainsi que les hospitalisations et les décès.

« Il n’est pas prévu de passer au plan B à ce stade. »