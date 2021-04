Les efforts visant à instituer des «passeports vaccinaux» qui identifient les personnes vaccinées contre le COVID-19 sonnent l’alarme sur les atteintes aux libertés civiles et à la vie privée des Américains de l’autre côté de la pandémie, tandis que les campagnes commerciales visant à inciter les employés et les clients à se faire vacciner se multiplient. certaines préoccupations concernant la discrimination.

Les dirigeants mondiaux appelaient à un vaccin contre le COVID-19 presque au début de la pandémie en 2020, les experts de la santé affirmant que les vaccinations étaient la seule voie possible vers la normalité et la prospérité pour le monde.

Le développement et le déploiement des vaccins ont coïncidé avec la demande croissante de personnes vaccinées pour pouvoir s’identifier lors de leur participation à la vie publique, les leaders de l’industrie et les politiciens proposant divers systèmes pour vérifier rapidement et de manière fiable l’état de vaccination d’un individu.

Ces demandes se sont regroupées autour de ce qu’on appelle des «passeports vaccinaux». Dans certains domaines, ces programmes progressent rapidement

Dans l’État de New York, par exemple, le gouverneur Andrew Cuomo a déployé la semaine dernière ce qu’il a dit être une première «technologie transformationnelle» destinée à identifier les personnes qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus.

De nombreuses entreprises et industries, quant à elles, offrent des avantages aux personnes vaccinées dans le but d’inciter autant d’Américains que possible à se faire vacciner.

Préoccupations concernant la confidentialité, le stockage des données

Certains commentateurs et experts se prononcent contre les propositions de passeport, affirmant qu’elles pourraient constituer une menace pour le tissu civil des États-Unis en raison de problèmes de confidentialité et potentiellement car un nombre important de personnes qui renoncent au vaccin sont de plus en plus exclues de la vie publique.

Albert Fox Cahn, directeur exécutif du Surveillance Technology Oversight Project, a déclaré le mois dernier au WBUR de l’Université de Boston qu’un système de passeport vaccinal pourrait «créer une implication vraiment effrayante pour la vie privée à l’avenir».

«Vous savez, cela crée ce qui pourrait se transformer en une couche permanente d’infrastructure de surveillance à l’échelle de rien que nous avons vu depuis le 11 septembre», a-t-il dit à la station.

Il a critiqué «l’idée que vous ayez une application gouvernementale qui peut suivre chaque endroit où vous allez, qui peut dire si vous allez ou non au supermarché, ou allez dans une église, ou allez dans une mosquée ou allez à un certain nombre de d’autres espaces bondés.

En fin de compte, il n’est pas garanti qu’un système de passeport pour les vaccins serait mandaté par le gouvernement. Robby Soave, rédacteur en chef du magazine libertaire Reason, a noté que le secteur privé pourrait finalement reprendre le flambeau lui-même.

«En ce qui concerne le gouvernement, les citoyens devraient résister à tous les efforts visant à faire des passeports vaccinaux un élément obligatoire du voyage, de la scolarité publique, etc.», a-t-il déclaré. «Mais si des entités privées veulent expérimenter la nécessité de faire vacciner les clients et les employés, je ne pense pas que ce soit quelque chose que le gouvernement devrait interdire. En général, nous devons nous éloigner de l’idée que tout devrait être soit obligatoire, soit interdit. »

Patrick Eddington, chercheur sur les libertés civiles à l’Institut libertarien Cato, a déclaré que le risque de violation de la vie privée était toujours présent si des parties privées administrent le système de passeport.

«Si nous examinons une violation potentielle de la vie privée ou des libertés civiles», a-t-il déclaré, «cela se présente en réalité sous la forme d’un stockage de données – électronique ou papier – stocké par des entreprises soumises à des applications potentielles de sécurité nationale.»

Eddington a rejeté la probabilité de cette menace, arguant en outre que le secteur privé adoptera probablement une approche disparate des passeports, certains types d’entreprises en ayant besoin et d’autres non.

«Je pense que la plupart des entreprises veulent se remettre en affaires», a-t-il déclaré. « Ils ne seront probablement pas aussi concernés par cela que beaucoup d’autres. »

Jay Stanley, analyste politique principal du projet Speech, Privacy, and Technology de l’ACLU, a déclaré que le groupe s’opposait à «un passeport vaccinal qui conduirait nos personnes les plus vulnérables à être davantage exclues de leur pleine participation à notre société.

«Nous ne nous opposons pas en principe à l’idée d’exiger une preuve de vaccination dans certains contextes», a déclaré Stanley. «Mais le diable est dans les détails, et toute proposition de« passeport vaccinal »ne doit pas être exclusivement numérique, doit être décentralisée et open source, et ne doit pas permettre le suivi ou la création de nouvelles bases de données avec des informations médicales personnelles. Tout le monde n’a pas accès à un smartphone, en particulier les personnes issues de certaines de nos communautés les plus vulnérables. »

«Il y a aussi une réelle inquiétude que la création de certificats de vaccination pourrait conduire à une surutilisation, ou avoir un effet dissuasif sur les communautés d’immigrants et les communautés de couleur qui sont déjà soumises à un contrôle et une surveillance excessifs», a-t-il ajouté. «Il existe des circonstances légitimes dans lesquelles les gens peuvent se voir demander une preuve de vaccination, mais à l’heure actuelle, tout le monde ne peut pas se faire vacciner.»

«C’est précisément ce contre quoi l’immunité collective tente de se protéger: la communauté s’est propagée aux personnes dont les conditions médicales contre-indiquent un vaccin ou n’y ont pas accès.» Dans un article de blog sur le sujet, Stanley a déclaré que l’organisation des libertés civiles «suivrait de près les développements dans ce domaine».

Avantages, bonus pour les personnes vaccinées

En plus d’exiger la preuve de vaccination d’un individu pour accéder aux services, certaines entreprises ont encouragé le vaccin en promettant des avantages supplémentaires aux consommateurs et aux employés qui le reçoivent.

La chaîne de beignets Krispy Kreme, par exemple, a annoncé le mois dernier qu’elle offrirait un beignet gratuit tous les jours jusqu’en 2021 à toute personne présentant une carte de vaccin dans l’un de ses établissements. Des entreprises locales dans des États allant du Minnesota au Wisconsin en passant par le Michigan et le Massachusetts ont annoncé des réductions pour les clients qui peuvent prouver leurs vaccinations.

Le Miami Heat de la NBA a porté les incitations à un niveau supérieur le mois dernier, annonçant de nouvelles «sections de fans vaccinés» pour moins de 500 sportifs. La plupart de ces fans pourront contourner les procédures de sécurité telles que «COVID-19 Detection Dogs» et seront assis dans les parties du terrain du stade.

Les employeurs du pays, quant à eux, offrent divers avantages aux travailleurs pour obtenir le vaccin, notamment des congés payés, des primes et d’autres avantages.

Les ramifications juridiques de ces efforts ne sont pas claires à ce jour. Peut-être qu’aucun médicament de l’histoire humaine n’a été aussi énergiquement poussé que le vaccin COVID-19, avec d’innombrables dirigeants aux niveaux local, étatique et national dans les secteurs privé et public exhortant les membres du personnel, les subalternes et les collègues à le recevoir.

Ces efforts, bien que bien intentionnés, pourraient potentiellement aller à l’encontre de la loi américaine sur le handicap, qui protège à la fois les travailleurs et les clients souffrant de handicaps médicaux contre les pratiques discriminatoires. Le CDC note que « en raison de l’âge, des conditions de santé ou d’autres facteurs, certaines personnes ne devraient pas recevoir certains vaccins ou devraient attendre avant de les recevoir. »

En février, un groupe d’organisations professionnelles a écrit à la présidente de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi, Charlotte Burrows, demandant à la commission de «publier rapidement des directives précisant dans quelle mesure les employeurs peuvent offrir aux employés des incitations à vacciner sans enfreindre la loi américaine sur les personnes handicapées et d’autres lois. appliquée par l’EEOC. »

L’avocat Jonathan Mook a déclaré à la Society for Human Resource Management le mois dernier que si «les incitations des employeurs peuvent entrer en jeu afin d’encourager les employés à prendre volontairement le temps et à faire l’effort de se faire vacciner», néanmoins, «à l’heure actuelle, il y a un certain nombre de zones grises juridiques quant à la légalité d’un employeur offrant des incitations. »

Doron Dorfman, professeur agrégé de droit à l’Université de Syracuse, a déclaré à Just the News qu’en ce qui concerne les incitations basées sur les consommateurs, la probabilité d’une plainte pour discrimination légitime est mince.

«J’ai le sentiment que ce n’est pas discriminatoire [to offer incentives to consumers], » il a dit. «Donner une sorte de prime spéciale ou de traitement spécial aux personnes qui ont reçu le vaccin, ce n’est pas discriminatoire à l’égard des personnes handicapées» parce que les individus n’ont «aucun droit à des incitations» en premier lieu.

Dorfman craignait que «si nous voyons cela comme une sorte de discrimination, alors il sera utilisé par des personnes qui s’opposent aux vaccins qui les manipuleront à leur avantage». Il a fait valoir que les gens ont tenté le même coup avec des masques dans les premiers jours de la pandémie, invoquant un handicap afin d’éviter d’en porter un. «Cette ligne de pensée peut en fait être utilisée contre les personnes handicapées», a-t-il déclaré.

Il a reconnu que «les passeports ou l’exigence d’un vaccin pour le travail, c’est un autre problème».

Selon le CDC, les États-Unis avaient complètement vacciné environ 17% de leur population vendredi; environ un tiers de la population avait reçu au moins une dose.