Les passeports de vaccins pourraient être ce qui incite les gens à se réveiller et à en dire assez (VIDEO) ⋆ .

Ron Paul est un ancien membre du Congrès, candidat à la présidence et médecin. Il est également le père du sénateur Rand Paul.

Il s’est récemment demandé si l’idée de «passeports vaccinaux» pourrait suffire à faire comprendre aux gens à quel point ils ont renoncé à leur liberté.

Paul a laissé entendre que c’est une indication claire que le gouvernement veut que les gens pensent que leurs droits viennent du gouvernement.

J’ai toujours dit que le projet militaire était un symbole de qui possède nos corps et l’Internal Revenue Service parce qu’ils possèdent tout et vous permettent de le dépenser. Ils possèdent la liberté et maintenant vous allez obtenir la permission d’en utiliser un peu.

Passeports de vaccins. L’idée la plus ridicule et la plus scandaleuse, qui peut finalement pousser le peuple à bout. Écoutez Ron Paul déclarer que leur SEUL BUT est le contrôle gouvernemental. Trop c’est trop. Vive la liberté 👊 pic.twitter.com/xUe2nROZUW

– ✖️RISE✖️® (@wemustrisenow) 6 avril 2021