Les passeports de vaccins seront disponibles à temps pour les vacances d’été | UK | Nouvelles

Un programme officiel de certification des vaccins est souhaité par le ministère des Transports (DfT) qui pourrait faciliter les voyages dans plus de 20 pays tels que Israël, la Croatie, la Turquie, l’Espagne, le Portugal et Chypre. Les voyageurs britanniques pourront montrer le document aux frontières afin d’éviter les tests et les mesures de quarantaine, selon une démarche recommandée par l’Agence européenne des médicaments.

Les détails d’un appel téléphonique pris mercredi entre des représentants du gouvernement et des chiffres de l’industrie publiés par The Telegraph indiquent que tous les pays exigeant une preuve de vaccination accepteraient les voyageurs à l’entrée car la preuve serait certifiée par le gouvernement britannique.

Le Telegraph a rapporté: «Un fonctionnaire du gouvernement à l’appel aurait déclaré:« Nous visons à donner aux gens la possibilité de prouver leur statut vaccinal avant le redémarrage des voyages internationaux là où d’autres pays l’exigent. Le premier qui redémarrera est le 17 mai.

«Le commentaire a été noté lors de l’appel par une source de l’industrie. Un second a confirmé la grande exactitude de la remarque. Les sources DfT ne l’ont pas contesté. »

Le Dft a déclaré que les certificats prouvant le statut de vaccination étaient une «priorité».

Un porte-parole a déclaré: «Nous travaillons sur une solution pour permettre aux résidents de prouver leur statut Covid-19, y compris leur statut vaccinal, à d’autres pays à l’aller.

«Nous y travaillons en priorité et avons l’intention de préparer la solution le plus rapidement possible.»

Le gouvernement a reçu des réactions négatives sur la décision d’introduire les certificats, craignant de créer une «société à deux vitesses» qui pourrait amener des millions de personnes à ressentir les effets de la discrimination.

Les certificats de statut Covid pourraient créer des situations dans lesquelles les personnes de certains groupes où le déploiement du vaccin a été retardé sont exclues des événements sociaux, des lieux et des voyages à l’étranger.

LIRE LA SUITE: De faux passeports vaccinaux Covid-19 “ pourraient permettre à de nouvelles souches d’entrer au Royaume-Uni ”

Des plans similaires pour les passeports vaccinaux annoncés par Bruxelles verraient un programme à l’échelle de l’UE qui éliminerait les contrôles pour les voyageurs voyageant entre les États membres.

Le commissaire européen Didier Reynders a déclaré: «Nous travaillons actuellement avec l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation de l’aviation civile internationale pour voir comment il est possible d’organiser une solution internationale.»

M. Reynders a ajouté: “Avec certains partenaires bilatéraux, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, il sera possible d’adopter une sorte de décision d’adéquation pour décider que nous reconnaissons un certificat délivré non seulement par un État membre de l’UE mais aussi par des pays tiers.”

Le gouvernement n’a pas encore confirmé si l’étape 3 de la feuille de route du Premier ministre Boris Johnson pour sortir du verrouillage, qui entre en vigueur le 17 mai au plus tôt, se poursuit.

NE MANQUEZ PAS:

Jours fériés 2021: les 8 pays britanniques pourront peut-être visiter à partir du 17 mai [INSIGHT]

Vacances en Turquie: TUI accepte-t-il les réservations? La Turquie est-elle sur la liste rouge? [REVEAL]

Vacances à forfait: mises à jour TUI, British Airways, easyJet, Jet2 et Virgin [SPOTLIGHT]

Cette semaine, la Grèce a annoncé son intention de rouvrir son industrie du tourisme au Royaume-Uni et dans 30 autres pays en abandonnant les restrictions de quarantaine pour ceux qui ont une preuve de vaccination ou ceux dont le test est négatif.