Les passeports de vaccins signifient «  la fin de la liberté humaine  » ⋆ .

« Comment la Chine maintient-elle un milliard de personnes sous la coupe d’un régime totalitaire? »

L’auteur libérale et icône féministe Naomi Wolf prévient que les «passeports vaccinaux» proposés signifieraient la fin de la liberté dans le monde libre.

«Je ne peux pas le dire avec assez de force: c’est littéralement la fin de la liberté humaine en Occident si ce plan se déroule comme prévu», a-t-elle déclaré dans une interview dimanche avec Steve Hilton de Fox News.

L’avertissement le plus important que j’ai jamais émis de ma vie, avec le moins de temps restant pour agir: https://t.co/Q00d55My6l – Dr Naomi Wolf (@naomirwolf) 29 mars 2021

Certains pays, dont le Danemark, ont déjà commencé à mettre en œuvre une preuve de vaccination numérique ou papier qui permet à une personne d’entrer dans un lieu ou de prendre les transports en commun.

«Le« passeport pour les vaccins »semble être une bonne chose si vous ne comprenez pas ce que ces plates-formes peuvent faire», a déclaré Wolf. «Je suis le PDG d’une entreprise de technologie. Je comprends ce que fait cette plateforme. Il ne s’agit pas du vaccin ou du virus, mais de vos données. Ce que les gens doivent comprendre, c’est que toute autre fonctionnalité peut être chargée sur cette plate-forme sans aucun problème. »

Il y a une technologie, a-t-elle souligné, qui peut fusionner le dossier de santé d’une personne «avec votre compte Paypal ou votre monnaie numérique.

«Microsoft parle de le fusionner avec des plans de paiement, vos réseaux peuvent être aspirés, il vous géolocalise où que vous alliez. Tous vos antécédents médicaux peuvent être inclus – cela s’est déjà produit en Israël », a-t-elle déclaré.

Le résultat est prévisible.

«Six mois plus tard, les militants nous apprennent qu’il s’agit d’une société à deux vitesses et que les militants sont fondamentalement ostracisés et surveillés en permanence», a déclaré Wolf.

