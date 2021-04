Les passeports de vaccins sont un piège qui prépare le terrain pour le déploiement du communisme à travers l’Amérique ⋆ .

par SD Wells, Natural News:

Un piège populaire pour attraper des animaux utilise la conception de la prise de pied, où l’animal y entre et le piège l’attrape par le pied et le retient indéfiniment. C’est un piège vivant, également connu sous le nom de piège de retenue, car il capture l’animal et le retient aussi longtemps que nécessaire. Le piège est initialement bien déguisé et recouvert de feuilles ou de broussailles pour donner un aspect naturel à l’animal. Les passeports de vaccins sont très similaires aux pièges à animaux dans la manière dont ils sont introduits lors de cette “ réinitialisation globale ”, et une fois qu’ils sont tous réglés et activés, il n’y aura AUCUNE évasion pour les animaux piégés, les moutons qui succombent au série de vaccins à ARNm détruisant le système immunitaire.

Les animaux (humains) sur Terre ne seront plus autorisés à voyager sans leur carnet de vaccination forcée. Tous ces “ animaux sauvages ” ne seront plus autorisés à se rendre à des événements sportifs, des concerts, des bars, des salles de jeux sans passeport d’injection Covid prouvant que chaque inoculation d’ARNm a été administrée et enregistrée par le système de police des vaccins des États-Unis SS. Les passeports de vaccins sont un système complexe de pièges à animaux mis en place actuellement dans des pays du monde entier. Vous feriez mieux de devenir intelligent rapidement.

Voici exactement comment le piège est tendu pour que le monde “ entre ” dans le schéma ultime de tyrannie et de dépeuplement de masse

Tout commence par ce qu’ils appellent une «gamme de preuves concernant la certification du statut Covid». C’est là que les défenseurs des vaccins anti-sales sont invités dans une «zone amicale» où vous pouvez peut-être encore obtenir un passeport, si vous acceptez simplement d’être testé. Bien sûr, la plupart des tests Covid sont des faux positifs basés sur des anticorps créés par des personnes il y a jusqu’à un an.

Ensuite, le piège se resserre un peu, car vous devez vérifier l’état de l’injection. Ici, les résultats de tests récents peuvent indiquer si vous avez une «immunité naturelle» développée à partir d’une «infection confirmée» dans les 6 mois. Ceci est littéralement impossible à tester avec précision, car les souches du virus Covid-19 se transforment et changent.

Vient ensuite la certification du statut Covid, qui finalement qualifierait ou disqualifierait la personne en la classant comme statut «à haut risque», ce qui pourrait lui permettre de voyager ou d’assister à des événements pendant une courte période, mais une fois ces droits supprimés, elle ne le sera plus jamais. rendre. Cela se produit actuellement au Royaume-Uni et à New York. Le clergé au Royaume-Uni sait exactement à quel point ce piège devient diabolique, en fait mortel, et ils ont écrit une lettre ouverte à tous les dirigeants du gouvernement, y compris le parlement, les suppliant d’arrêter cette folie.

Les passeports de vaccins marqueraient la fin de la liberté en Amérique

Les mondialistes sont très sournois. Regardez comment ils ont volé l’élection en utilisant Covid-19 comme couverture. Le piège est en train d’être tendu pour les passeports vaccinaux, et quiconque y entrera sera «retenu indéfiniment» par une technologie immunitaire affaiblissante et un gouvernement contrôlant chaque endroit où vous allez, avec votre masque, socialement éloigné et prêt à attraper le prochain. version virulente de Covid qui pourrait bien être le piège de la mort. Tout cela fait partie du plan pour transformer l’Amérique en Venezuela, tu te souviens?

«En tant que tel, cela constitue l’une des propositions politiques les plus dangereuses jamais faites dans l’histoire de la politique britannique», crient les dirigeants de l’Église du Royaume-Uni. Cette série de vaccins est la marque de la bête, un cheval de Troie chargé de protéines qui se transforment en prions qui vous rendent fou. La science a déjà montré que l’ARNm peut supprimer les capacités anti-tumorales, aidant ainsi le cancer à se développer. Cette recherche a été effectuée à Sloan Kettering, rien de moins. De plus, de nombreux vaccins Covid provoquent des caillots sanguins. C’est encore pire.

En savoir plus @ NaturalNews.com