Les passeports vaccinaux « devraient être introduits » ce week-end pour les matchs de Premier League et d’EFL à travers l’Angleterre, le gouvernement étant susceptible d’introduire de nouvelles règles COVID-19

Les fans de football de tout le pays devront peut-être prouver leur statut vaccinal lors des matchs de Premier League et de l’EFL dès ce week-end.

Le gouvernement britannique serait de plus en plus susceptible d’introduire un nouvel ensemble de restrictions sur les coronavirus pour faire face à l’augmentation des cas et à la propagation de la variante Omicron.

Les mesures envisagées seraient un ordre de travail à domicile et l’introduction de passeports vaccinaux pour les événements publics.

Des sources de Downing Street ont insisté sur le fait qu' »aucune décision n’a été prise », mais il existe de nombreuses spéculations selon lesquelles de nouvelles mesures pourraient être imminentes.

Et le sous-comité d’experts Covid-O tiendrait une réunion plus tard mercredi

De nouvelles règles pourraient être appliquées dès ce week-end

Le Sun rapporte que les fans de football ressentiront un effet immédiat si ces règles sont introduites.

Les clubs devraient appliquer ces règles et empêcher les fans non vaccinés d’entrer dans les stades, à partir de ce week-end.

Les clubs de Premier League auraient été avertis que de nouvelles restrictions étaient probables à un moment donné cet hiver lors d’une récente assemblée des actionnaires.

Les fans devraient également subir des contrôles de température aux tourniquets et également des règles plus strictes de port de masque à appliquer.

Les fans espèrent ne pas voir un retour des matchs joués à huis clos

Le coronavirus s’est propagé dans un certain nombre de clubs de Premier League ces derniers jours, Tottenham ayant jusqu’à sept joueurs de la première équipe retournant des tests positifs.

Mateo Kovacic de Chelsea et Ivan Toney de Brentford ont également été testés positifs ces derniers jours.

