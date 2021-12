Les passeports vaccinaux sont non seulement inutiles, mais une menace pour la santé publique

par Vasko Kohlmayer, penseur américain :

Une étude récente confirme ce que tous ceux qui y ont prêté attention savaient déjà : les vaccins n’empêchent pas la transmission du coronavirus.

L’étude s’intitule « Les augmentations du COVID-19 ne sont pas liées aux niveaux de vaccination dans 68 pays et 2947 comtés aux États-Unis » et est parue dans l’European Journal of Epidemiology, qui est une publication universitaire à comité de lecture.

L’auteur principal de l’étude est SV Subramanian de la TH Chan School of Public Health de Harvard. Vous pouvez lire l’étude sur ce lien.

Voici ce que l’étude a trouvé :

« Au niveau des pays, il ne semble pas y avoir de relation discernable entre le pourcentage de la population complètement vaccinée et les nouveaux cas de COVID-19 au cours des 7 derniers jours… »

Autrement dit, la vaccination ne réduit pas l’incidence du Covid-19 dans la population.

Non seulement les vaccins ne diminuent pas l’apparition de cette maladie, mais ils semblent en fait l’augmenter. Voici ce que constatent les auteurs :

« En fait, la ligne de tendance suggère une association légèrement positive telle que les pays avec un pourcentage plus élevé de population entièrement vaccinée ont des cas de COVID-19 plus élevés pour 1 million de personnes. »

Cela peut être un choc pour ceux qui ont cru au récit officiel du vaccin promulgué par le gouvernement et les responsables de la santé.

Selon l’étude :

« Alors que la pandémie de Covid continue de défier les prédictions sur le moment où elle sera enfin » terminée « , il y a un phénomène curieux qui se déroule aux États-Unis et dans le monde : les taux de cas de Covid-19 augmentent parallèlement aux taux de vaccination. »

Les auteurs signalent des pays spécifiques où ce phénomène a été observé. Les États-Unis en font partie :

« Les exemples classiques de cette tendance inquiétante sont les nations d’Israël, du Royaume-Uni et des États-Unis. Israël connaît actuellement sa quatrième vague, qui s’accompagne d’une autre série de « coups de feu ». Israël compte 61,5% de tous les adultes « complètement vaccinés » (bien que l’utilisation de « injections de rappel » remette le terme en question.) »

Nous avons également noté cet événement et en avons discuté dans un article intitulé Hard Data Shows the Covid Vaccines Don’t Work.

Un brillant chercheur et analyste basé au Royaume-Uni qui publie sous le nom d’Eugyppius a également commenté ce phénomène dans son récent article intitulé Original Antigenic Sin is a Real and Very Serious Reason to Stop Vaccinating Everyone :

« Cela semblerait être l’une des raisons pour lesquelles de nombreux pays occidentaux avec des taux de vaccination élevés semblent s’être enfermés dans une phase indéfinie de transmission accrue du SRAS-2. Au Royaume-Uni, 96% des adultes ont des anticorps contre la protéine de pointe – la plupart d’entre eux d’abord acquis par la vaccination. Peu de temps après la fin de leur campagne de vaccination, les cas ont monté en flèche et ils sont restés élevés depuis. »

Même si nous ne savons pas encore ce qu’il en est des vaccins qui semblent rendre les pays et les régions fortement vaccinés sujets à des poussées d’infection, nous pouvons être certains d’une chose : les vaccins n’empêchent pas les gens de contracter le virus dans ce qu’on appelle des infections à percée. .

Ce fait a été confirmé par la directrice du CDC, Rochelle Walensky, déjà début août lorsqu’elle a ouvertement admis dans une interview à CNN que les vaccins ne peuvent plus « empêcher la transmission ».

Lire la suite @ AmericanThinker.com