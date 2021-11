Les passes de combat Halo Infinite vous coûteront 10 $ et peuvent être échangées à volonté

343 Industries a révélé plus de détails sur le système de passe de combat pour Halo infini avec le prix.

Bien que nous connaissions déjà un peu les passes de combat, comme le fait qu’elles n’expirent jamais, et que nous savons que la première arrivera avec la sortie du jeu le mois prochain, c’est la première fois que le studio propose des informations sur les prix.

En parlant avec IGN, le studio a divulgué que le pass vous coûtera 10 $ et comme il n’y a pas de boîtes à butin, vous saurez toujours exactement ce que vous obtenez.

Encore une fois, les passes de combat n’expirent jamais, mais vous ne pouvez en avoir qu’une active à la fois. Cela dit, vous pouvez changer celui qui est actif à tout moment. Presque chaque quart de la passe de combat aura un cosmétique légendaire et ceux-ci seront soit liés au canon, soit un nouveau type d’objet de personnalisation avec des attributs ou des effets spéciaux, et les récompenses d’événement seront séparées.

Le premier pass de combat sera centré sur Halo: Reach et s’appelle Heroes of Reach, comme cela a été annoncé en juin. Le premier noyau d’armure proposera des options de personnalisation de Reach, d’autres récompenses incluent des effets de mort et des kits d’armure. Ce qui ne sera pas inclus dans ce pass de combat ou dans tout autre, ce sont des « émotes inhabituelles » comme le fil dentaire Master Chief ou quelque chose d’autre dans ce sens.

De nouvelles options de personnalisation peuvent également être obtenues en dehors de la bataille pendant la campagne et en complétant tous les défis hebdomadaires que ceux qui ont joué dans le vol d’essai Halo Infinite peuvent en attester. Les événements offriront également des options supplémentaires, et chaque événement aura son propre pass d’événement gratuit. Le pass est un système de récompense chronométré en multijoueur mais il n’inclura pas de piste payante.

Comment cela fonctionne, c’est que vous obtiendrez une liste de lecture spéciale et une nouvelle piste de récompense pour chaque événement. Cela fait deux semaines pour un événement et une semaine pour la Fracture, mais la Fracture revient tous les mois et cela sauve votre progression. 343 a déclaré qu’il surveillerait la progression à travers les événements et pourrait même effectuer davantage de vols d’essai pour voir à quoi les joueurs réagissent en termes de récompenses ou de progrès.

En parlant de l’événement Fracture, cet événement récurrent est l’endroit où les produits cosmétiques les plus uniques entreront en jeu, tels que l’armure de samouraï Yoroi. Cet événement permet au joueur en multijoueur de ne pas avoir l’air canon et de s’amuser un peu car il ne joue pas réellement en tant que Master Chief. Cela dit, l’armure aura toujours un peu de sens dans l’univers Halo, alors ne vous attendez pas à des pois ou à quelque chose d’aussi idiot.

Selon 343, le système de passe de combat n’est « qu’une petite partie de l’écosystème global pour une saison », et le plan est de prendre la structure d’un passe de combat et de la superposer à la structure de l’événement. L’objectif est que les joueurs se sentent récompensés à chaque fois qu’ils s’engagent dans une activité et que la passe de combat « se situe au-dessus de tout cela ».

Halo Infinite arrivera enfin sur consoles Xbox et PC le 8 décembre.