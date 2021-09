Les passionnés hongrois de Bitcoin honorent Satoshi Nakamoto

La Hongrie est devenue le premier pays au monde à ériger une statue grandeur nature des créateurs de Bitcoin, connus sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Le groupe derrière la sculpture l’a dévoilée pour la première fois le 16 septembre. Située dans le parc Graphisoft de Budapest, la sculpture rend hommage à Satoshi et à son travail.

La statue est l’idée originale d’András Györfi, l’éditeur de Crypto Academy, un site d’actualités crypto de premier plan en Hongrie. Györfi a rejoint Gabi Debreczeni-Raskó et Debreczeni Barnabás de la plateforme crypto MrCoin, Imre Szilágyi, fondateur de la Budapest Blockchain Conference, et Kornél Kalocsai, directeur de l’association hongroise Blockchain, pour former l’initiative derrière la création de la statue. .

Créée par deux artistes hongrois, à savoir Gergely Réka et Tamás Gilly, la statue représente une figure humaine générale, car le sexe, la race, l’âge et la taille du développeur BTC sont inconnus. Principalement en bronze, la sculpture porte un sweat-shirt avec le logo BTC sur sa poitrine. Son visage est fait d’un composé spécial de bronze et d’aluminium qui offre un éclat brillant. En s’approchant de la statue, on peut voir son visage, ce qui implique que nous sommes tous Satoshi.

Le site Web de l’initiative note que le travail de Satoshi est important à la fois pour l’industrie informatique et pour l’humanité. Le site Web ajoute que Bitcoin (BTC / USD) est plus qu’une simple devise, ajoutant que sa technologie blockchain sous-jacente offre des réponses aux multiples défis qui affligent l’humanité.

Une perspective haussière sur BTC et blockchain

Cette nouvelle intervient après que le projet a annoncé pour la première fois son intention de créer la sculpture en juin de cette année. À l’époque, Györfi a vanté la blockchain et a déclaré :

Il s’agit d’une base de données efficace, juste et transparente qui élimine la méfiance entre les personnes et peut faire du monde un endroit meilleur dans de nombreux domaines, de l’approvisionnement alimentaire à l’acheminement de l’aide.

L’érection de la statue de Satoshi est rendue possible par la réglementation hongroise sur la cryptographie. En plus des règles équitables des crypto-monnaies, le pays prévoit de réduire de 50% les taxes sur les crypto-monnaies.

En mai, le ministre hongrois des Finances Mihály Varga a partagé le programme de relance du gouvernement pour aider à stimuler l’économie du pays. Pour atténuer les difficultés économiques provoquées par la pandémie de COVID-19, les législateurs hongrois ont présenté un projet de loi visant à réduire les taxes sur le commerce des crypto-monnaies de 30,5% à 15%. Ces changements pourraient entrer en vigueur dès 2022.

Pendant ce temps, BTC a baissé de 1,20% au cours des dernières 24 heures pour changer de mains à 46 884,39 $ (34 128,32 £) alors que le marché des crypto-monnaies continue de saigner aujourd’hui.

