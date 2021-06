Les pasteurs expriment leur inquiétude face à l’influence croissante de QAnon parmi les évangéliques fondamentalistes ⋆ .

– d’Alternet

Ceux qui avaient averti que le culte du complot QAnon était dangereux se sont rappelé à quel point les partisans de QAnon – ainsi que des membres des Proud Boys, des Oath Keepers, des Three Percenters et d’autres groupes extrémistes – ont attaqué le Capitole américain le 6 janvier. Certains partisans de QAnon s’identifient comme des fondamentalistes chrétiens, et le journaliste Mike Allen discute des progrès réalisés par QAnon parmi les évangéliques blancs dans un article publié par Axios le Memorial Day 2021.

Allen explique : « Les théories du complot QAnon se sont si profondément enfouies dans les églises américaines que les pasteurs expriment leur inquiétude…. Russell Moore, l’un des penseurs chrétiens évangéliques les plus respectés d’Amérique, m’a dit qu’il “parlait littéralement tous les jours à des pasteurs, de pratiquement toutes les confessions, qui sont épuisés par ces théories qui soufflent dans leurs églises ou leurs communautés”.

Allen rapporte qu’un sondage réalisé par Ipsos en mars pour le Public Religion Research Institute et Interfaith Youth Core a révélé que 15% des Américains rejoignent QAnon en croyant que « le gouvernement, les médias et les mondes financiers aux États-Unis sont contrôlés par un groupe de Satan. -adorer les pédophiles qui dirigent une opération mondiale de trafic sexuel d’enfants.

Kristin Du Mez, historienne à l’Université de Calvin et auteur du livre « Jesus and John Wayne », a déclaré à Axios : « Pour ceux qui espèrent que les événements du 6 janvier sont dans notre passé, je pense que ces données donnent peu de assurance.”

Ce sondage a révélé que 26% des protestants hispaniques et 25% des protestants évangéliques blancs étaient plus susceptibles d’être d’accord avec QAnon que les autres groupes.

Du Mez a déclaré à Axios : « Certains cercles mettent également l’accent sur le déchiffrement des prophéties bibliques qui présentent des similitudes avec le décodage des complots QAnon – l’idée qu’il existe une signification secrète cachée dans le texte qui peut être discernée par des personnes qui ont des yeux pour voir. Ce n’est pas seulement un problème pour les communautés religieuses, bien sûr. C’est profondément troublant pour la santé de notre démocratie. »

Natalie Jackson, directrice de recherche au PRRI, a déclaré à Axios que le sondage ne signifie pas que 15 % des Américains « passent leur vie entière à ne prêter attention qu’à Q…. mais cela signifie que ce groupe est prêt à croire à ces théories du complot.

À propos de l’auteur

Le travail d’Alex Henderson est paru dans le LA Weekly, Billboard, Spin, Creem, le Pasadena Weekly et de nombreuses autres publications. Suivez-le sur Twitter @alexvhenderson.