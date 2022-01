Les patients COVID-19 de Delhi en isolement à domicile recevront bientôt des cours de yoga en ligne gratuits ; Détails ici

À l’heure actuelle, des séances de yoga sont menées dans 65 endroits à travers la capitale nationale par 61 instructeurs de yoga sous la bannière de « Dilli Ki Yogshala ».

Patients COVID de Delhi : Alors que les cas de coronavirus augmentent à nouveau dans la capitale nationale, le gouvernement de Delhi a promis de fournir des cours de yoga en ligne gratuits aux patients COVID-19 qui sont isolés à domicile. Le député CM Manish Sisodia de Delhi interagissait samedi avec les instructeurs de « Dilli Ki Yogshala » lorsqu’il a déclaré que des cours de yoga en ligne personnalisés et gratuits seraient fournis aux patients. Il a déclaré qu’un traitement médical associé à un yoga « renforçant l’immunité » les aiderait à récupérer rapidement, selon un rapport publié dans IE. Le rapport cite également une déclaration du gouvernement de Delhi disant qu’actuellement, des séances de yoga sont menées dans 65 endroits à travers la capitale nationale par 61 instructeurs de yoga sous la bannière de « Dilli Ki Yogshala ».

Le communiqué indique en outre que les instructeurs de yoga ont reçu une formation de la Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University.

Au cas où vous vous demanderiez comment cela fonctionnera, la déclaration du gouvernement de Delhi a donné la réponse. Les patients qui auraient été testés positifs pour COVID-19 recevront un SMS du gouvernement de l’État avec un lien où ils pourront s’inscrire aux cours. Une fois inscrits, les patients recevraient régulièrement des liens pour les cours et ils pourraient choisir le créneau auquel ils souhaitent participer. Cependant, il faut noter que chaque cours de Yoga en ligne comptera 25 à 35 personnes seulement.

Le CM adjoint a ajouté qu’une « révolution du yoga » serait apportée dans la capitale grâce à Dilli Ki Yogshala, affirmant en outre que des créneaux concernant ces cours en ligne seraient également publiés prochainement.

Sisodia a également déclaré que beaucoup pensaient que le yoga n’était devenu une partie active de la société qu’il y a quelques années, mais c’était une fausse perception et il est nécessaire que ce mythe soit brisé. Le yoga doit être enseigné aux gens d’une « manière séquencée » pour s’assurer que les gens deviennent en bonne santé, a-t-il ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.