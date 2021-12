Les patients COVID-19 n’ont besoin de s’isoler que pendant cinq jours tant que les symptômes ont disparu, selon le CDC

Les personnes testées positives pour COVID-19 n’ont besoin de s’isoler que pendant cinq jours tant que leurs symptômes ont cessé, ont déclaré lundi les Centers for Disease Control and Prevention. Le changement des directives d’isolement de 10 jours à cinq jours est basé sur des données montrant que les personnes atteintes de COVID-19 sont les plus susceptibles d’être contagieuses pour les autres pendant les quelques jours avant et après qu’elles commencent à montrer des symptômes, a déclaré l’agence dans un communiqué.

Après avoir quitté l’isolement, les gens devraient porter un masque autour des autres pendant cinq jours supplémentaires, a déclaré le CDC.

Le CDC a également déclaré lundi que les personnes qui n’ont pas reçu de dose de rappel d’un vaccin COVID-19 mais ont reçu leur deuxième dose d’un vaccin à ARNm il y a six mois, ou qui ont reçu un vaccin Johnson & Johnson il y a deux mois, devraient mettre en quarantaine pendant cinq jours s’ils sont exposés à une personne atteinte de COVID-19. C’est un changement par rapport aux directives précédentes, qui disaient que les personnes complètement vaccinées n’ont pas besoin de se mettre en quarantaine si elles sont exposées à une personne malade de la maladie.

Les modifications apportées aux directives d’isolement pour les personnes atteintes de COVID-19 surviennent quelques jours seulement après que le CDC a déclaré que les agents de santé n’ont besoin de s’isoler que pendant sept jours s’ils sont positifs pour le virus, tant qu’ils sont asymptomatiques et ont un test négatif le septième jour. Le Royaume-Uni a également raccourci sa période d’isolement recommandée à sept jours, tant que les gens ont des tests négatifs les sixième et septième jours.

Les nouvelles directives d’aujourd’hui du CDC pour le grand public aux États-Unis n’incluent pas de recommandation de passer un test à la fin de la période d’isolement de cinq jours.

La variante hautement contagieuse de l’omicron entraîne une augmentation sans précédent des cas de COVID-19, et dans de nombreux endroits, plus de personnes sont testées positives pour le virus chaque jour que jamais auparavant. En conséquence, le CDC a subi des pressions de diverses industries, y compris des compagnies aériennes, pour raccourcir la période d’isolement afin de réduire les pénuries de personnel parmi les personnes testées positives et manquant dix jours de travail.

Les experts en santé publique affirment qu’une période d’isolement plus courte est soutenue par la recherche sur le virus. Cependant, les gens devraient être vraiment rétablis s’ils veulent reprendre leurs activités quotidiennes. « Ce que je ne veux pas voir arriver, c’est que cela soit utilisé comme une excuse pour forcer les gens à revenir alors qu’ils ne vont pas bien », Megan Ranney, médecin urgentiste et doyenne associée à la School of Public Health de l’Université Brown. , a déclaré le New York Times.