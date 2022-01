Les patients de Valence devront payer pour que la pharmacie notifie leur positif

01/11/2022 à 15h42 CET

Victoria Salinas

le pharmacies de la Communauté Valencienne ils pourront informer directement le ministère de la Santé des résultats positifs des test d’antigène de coronavirus que les clients font en présence de pharmaciens, mais ils faire payer les clients qui nécessitent ce service. C’est l’entente que le ministère de la Santé a conclue avec les collèges des pharmaciens des trois provinces et qui sera lancée tout au long de cette semaine, une fois que la plateforme numérique qui est en cours de développement pour le rendre possible sera prête.

Ainsi, le service —qui cherche à faciliter les démarches des patients— ce ne sera pas gratuit. Ce sera le client qui aura acheté le test d’antigène – si demandé – qui devra payer le service fourni par la pharmacie pour notifier le résultat au ministère de la Santé après avoir fait le test en présence d’un pharmacien et s’il est positif.

Cela a été confirmé lundi par des sources du Très Illustre Collège des Pharmaciens de Valence (Micof) qui ont expliqué qu’il sera chaque pharmacie qui établit « le coût de ce service » et que, dans ce cas, le ministère de la Santé n’a pas établi de fourchette de prix minimum et maximum pour servir de guide aux officines et assurer une certaine équité entre les différents territoires.

Jusqu’à présent, si une personne est positive à un test d’autodiagnostic en pharmacie, elle doit en informer le ministère de la Santé via les canaux qui lui sont activés, soit le téléphone 900 lancé l’année dernière, via l’APP ou le site Web ou , l’option la plus simple pour beaucoup de gens mais moins recommandée pour le moment par le effondrement qui vit le Soins primaires : en appelant le centre de santé correspondant.

En effet, le fait d’avoir des bureaux de pharmacie pour fournir ce service était présenté comme un moyen de faciliter le processus pour les personnes testées positives et d’alléger la charge des centres de santé, en recevant des notifications directement de la Santé, mais il n’avait pas été avancé que le service serait avoir un coût supplémentaire pour ceux qui le demandent.

Selon le Micof, jusqu’à un tiers des pharmacies de Valence seraient intéressées par ce nouveau service.