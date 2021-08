Les patients transplantés de Washington retirés de la liste d’attente pour avoir refusé le vaccin COVID-19 .

in

Le centre médical de l’Université de Washington aurait déclaré à deux patients en attente de transplantation d’organes qu’ils seraient placés plus loin dans leurs lignées respectives en raison de leur refus de recevoir le vaccin COVID-19.

Sam Allen, 64 ans, a déclaré à la station de radio de Seattle KTTH qu’il avait été informé en juin qu’il était retiré de la liste d’attente pour une greffe en raison de son refus de se faire vacciner.

Allen a déclaré qu’il était sur la liste depuis plus de deux ans. Selon KTTH, Allen a déclaré que son cœur avait été endommagé lors d’une intervention chirurgicale précédente et que trois valves cardiaques qui fuyaient avaient réduit la quantité de sang atteignant ses poumons, ce qui rendait la respiration difficile.

Le problème est d’abord apparu à cause du refus d’Allen de porter un masque facial lors des visites à l’hôpital, affirmant que cela aggravait encore ses problèmes respiratoires.

“Le cardiologue m’a appelé et nous avons eu une discussion et il m’a informé que” eh bien, vous allez devoir vous faire vacciner pour obtenir une greffe “, et j’ai dit que c’était une nouvelle pour moi”, a déclaré Allen à KTTH.

Une lettre que Allen a reçue de l’hôpital peu de temps après déclare : « Votre nom a été retiré de la liste d’attente du centre médical de l’Université de Washington. Cela a été fait dans le cadre du suivi de votre récente conversation avec des fournisseurs concernant les préoccupations du comité de sélection des greffes auditives concernant le respect des politiques et recommandations liées à COVID-19. »

La lettre ajoutait qu’Allen serait réexaminé pour être réintégré “si les problèmes de conformité se résolvaient à l’avenir”.

Un deuxième patient, Derek Kovic, a déclaré à KTTH qu’il attendait une troisième greffe du foie en raison d’une insuffisance des voies biliaires et l’hôpital lui a également dit qu’il devrait recevoir le vaccin pour rester en haut de la liste active.

Kovic et Allen ont tous deux déclaré aux médias qu’ils hésitaient à se faire vacciner en raison d’effets secondaires physiques.

Kovic a déclaré à Fox News qu’en raison de ses problèmes de foie, il souffrait déjà de fortes fièvres et d’autres problèmes signalés après avoir reçu le vaccin.

Le centre médical de l’Université de Washington a répondu à leurs histoires, affirmant que la suppression de l’immunité devient un problème peu de temps après une greffe.

“La sécurité de nos patients est notre objectif principal et guide les discussions avec nos patients qui se préparent à recevoir des greffes d’organes solides sachant qu’ils prendront des médicaments qui suppriment leur système immunitaire après une greffe”, a-t-il déclaré. «Nos médecins prennent une décision concernant les recommandations et les exigences en matière de vaccins, y compris la vaccination contre le COVID-19, en fonction des facteurs de risque de chaque patient et du degré d’immunosuppression qu’il subira.»

L’American Society of Transplantation (AST) a abordé le problème dans un article de blog en juin.

« Les vaccins COVID-19 sont sûrs », a-t-il déclaré. “Bien qu’ils puissent être moins efficaces chez les patients transplantés, ils sont plus efficaces que de ne pas se faire vacciner.”

Ils ont ajouté que les patients post-greffe, qui sont généralement immunodéprimés pour assurer le succès de la greffe, devraient travailler avec leurs médecins pour mieux procéder.