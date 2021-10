Les patriotes ont eu une réponse très décontractée à Tom Brady battant un record de la NFL

Non seulement le retour de Tom Brady dimanche en Nouvelle-Angleterre pour la première fois en tant que membre des Tampa Bay Buccaneers, le quart-arrière de 44 ans a également marqué l’histoire de la NFL.

Au cours du premier quart du match de dimanche entre les New England Patriots et les Buccaneers, Brady a fait une passe de 28 verges à Mike Evans sur le terrain. À l’origine, le jeu était marqué comme une passe de 27 verges, puis les Buccaneers ont demandé un temps mort et les arbitres ont conféré et déplacé la place, donnant à Brady le record de manière assez sans cérémonie.

Voici comment la passe record s’est déroulée, Brady atteignant 80 359 verges par la passe et éclipsant Drew Brees dans le processus.

À la sortie du temps mort, même les Patriots l’ont reconnu de la manière la plus décontractée, avec juste un graphique sur le jumbotron alors que les fans applaudissaient Brady pour le jalon.

Brees était également présent car il a également félicité Brady pour avoir battu le record.

Même si les Patriots ont été vifs dans leur reconnaissance du moment historique de Brady, les Buccaneers, de leur côté, ont reconnu l’accomplissement avec un mème incroyable.

Une façon décontractée de reconnaître un autre moment historique dans la carrière de Brady, mais néanmoins approprié.

