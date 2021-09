Les patriotes ont un gros problème de zone rouge

Chaque semaine dans la NFL est une expérience d’apprentissage. Pour les joueurs, pour les entraîneurs, et plus important encore à une verticale où «pari» est juste là dans le titre, quiconque dépose de l’argent en guise d’offrande aux dieux du football.

La partie délicate consiste à identifier lesquelles de ces leçons s’inscrivent dans une tendance plus large et lesquelles sont uniques. Chaque équipe est capable de s’élever à des hauteurs très désirées ou de s’écraser à un nadir inattendu sans affecter considérablement leur résultat net. Enfer, les Raiders barbotent généralement dans les deux colonnes plusieurs fois par saison. Mais même compte tenu du chaos général d’une équipe de Jon Gruden, quelques franchises ont fait surface pour donner un aperçu de ce qui pourrait être en réserve pour 2021.

Voici les cinq choses que nous avons apprises au cours de la semaine 2 et comment elles pourraient affecter nos perspectives sur la saison – des paris à la fantaisie – à l’avenir.

La défense de Washington n’est pas l’étoile de la mort que nous craignions qu’elle ne soit

Ce n’est pas un acte d’accusation des Joe Judge/Dave Gettleman Giants, qui n’en ont pas besoin. Ils se tiennent debout autour d’une scène de crime couverte de sang depuis des années maintenant, attendant simplement d’être condamnés.

Cela a rendu d’autant plus surprenant que Washington, avec un front quatre composé uniquement de choix de premier tour locaux et un secondaire avec trois gars différents faisant huit chiffres par an, n’a pas réussi à déchiffrer le code protégeant l’infraction de New York (ce code, naturellement , est 12345 – le même que j’utilise pour mes bagages).

Daniel Jones n’a pas seulement traversé quatre quarts sans retourner le ballon – ce qu’il a fait en moyenne 1,4 fois par match au cours de sa carrière naissante – mais a également gagné 344 verges au total et marqué une paire de touchés. Si les Giants avaient embrassé toute sorte de risque plutôt que de courir, en criant, du lancer de dés de quatrièmes essais gérables en territoire ennemi, Washington serait 0-2 aujourd’hui.

Au lieu de cela, Judge a regardé six quatrièmes essais à l’intérieur du Washington 40 et a opté pour cinq paniers et un botté de dégagement. C’était encore presque suffisant pour gagner, alors que les deux équipes ont dépassé les 40,5 points de plus/moins dans un quatrième quart-temps furieux.

La défense de l’équipe de football a été la rampe de lancement qui a permis à leur fusée de ferraille d’échapper brièvement aux limites maussades de la saison régulière avant de se désintégrer en une nova de scotch et de pièces Lego hors marque lors des éliminatoires. Cette unité s’est classée troisième la saison dernière DVOA, par Football Outsiders, à travers deux matchs, elle est tombée à la 12e place. Washington blitz plus que n’importe quelle équipe, à l’exception des Lions pauvres en talents, mais n’ont que six sacs à montrer. Le secondaire auquel Ron Rivera a fait confiance pour nettoyer le désordre créé à l’avant a eu du mal, Landon Collins et Kendall Fuller étant les plus gros contrevenants jusqu’à présent.

Il est temps que cela change, mais Washington devra peut-être revenir sur son approche intensive des blitz après avoir été torréfié à plusieurs reprises par le kiosque du centre commercial Eli Manning jeudi soir.

Alors que cette défense * a forcé * une journée à deux chiffres d’affaires contre les Chargers, ce début est toujours troublant avec un tronçon qui comprend les Bills, les Packers, les Chiefs et bien sûr pourquoi pas les Broncos (Team Teddy forever) qui se profile.

Derrick Henry va avoir une autre saison de Derrick Henry

Au cours des six quarts de la saison 2021 de la NFL, Derrick Henry a réalisé 31 courses pour 93 verges. Il était, à toutes fins utiles, un Trent Richardson légèrement plus grand.

Et puis, parce qu’il n’est pas du tout Trent Richardson, il a mis le feu à la défense des Seahawks et a dispersé leurs cendres dans le Pacifique. Henry a fait ce qu’il fait le mieux, c’est-à-dire dirigé comme si un personnage SCP bénin s’était échappé du confinement et avait hâte de retourner dans la galaxie d’où il venait.

Exactement ce que le médecin a ordonné ️ @KingHenry_2 📺: Regardez #TENvsSEA sur @NFLonCBS pic.twitter.com/Y4pcOBg6JQ – Tennessee Titans (@Titans) 19 septembre 2021

Au cours des deux derniers quarts et des prolongations, Henry a couru le ballon 21 fois pour 147 verges et trois touchés. Ce gars dans votre ligue fantastique – celui qui a spammé le chat de groupe en se plaignant de la façon dont il a pris Henry au-dessus d’Alvin Kamara et allait maintenant être 0-14 en conséquence? Oui, il s’est tu assez vite.

Cependant, il était juste de s’inquiéter du statut d’Henry à la mi-temps. Il avait passé les deux dernières années à être décevant au début de la saison et contre des équipes liées aux séries éliminatoires uniquement pour accumuler des statistiques légendaires contre des adversaires de cupcake. Dimanche était un aperçu des choses à venir; le bélier a exploité de minuscules fissures dans la façade de Seattle, transformant une défense qui a maintenu la solide rotation du porteur de ballon des Colts à moins de 3,5 mètres par course en un tamis. Si cela ne suffisait pas, il a également capté six passes (sur six cibles) pour lui donner plus de réceptions que n’importe quel recul de la ligue à part Austin Ekeler et Mike Davis.

Les Colts et leur défense pas aussi bonne que prévu attendent la troisième semaine. Payez tout ce qu’il en coûte pour avoir Henry, le meilleur rusher de la ligue malgré six quarts objectivement mauvais pour commencer la saison, dans votre alignement.

L’offensive des Raiders est tellement meilleure lorsque Derek Carr est autorisé à effectuer des passes en aval

Carr s’est forgé une réputation de gestionnaire de jeu après son retour de la jambe cassée qui a mis fin à une solide campagne 2016. C’était un joli compliment à faire ; ses infractions étaient oubliables et les Raiders puaient pour la plupart. De 2018 à 2019, il n’a parcouru en moyenne que 6,7 verges aériennes par tentative de passe, plaçant son lancer typique quelque part dans le stade avancé, (comparativement) la gamme Drew Brees à bras de nouilles.

Ce nombre a augmenté d’un mètre et demi à 8,2 lors de ses 18 derniers matchs, l’entraînant dans une compagnie plus respectable parmi les connaisseurs de balles profondes. Isolez son lancer moyen dans les victoires de Raider et cela s’améliore encore; La passe typique de Carr va à 9,0 mètres au-delà de la ligne de mêlée dans les victoires depuis 2020 et à seulement 7,5 mètres en aval dans la défaite.

Le début de 2-0 de Las Vegas a été fondé sur la capacité de Carr à éviter la ruée vers les passes et à livrer des arcs-en-ciel aux receveurs ouverts en aval. C’est ainsi qu’il a battu les Ravens pour lancer l’ardoise du Monday Night Football. C’est ainsi qu’il a démoralisé les Steelers après qu’ils se soient rapprochés de deux points au quatrième quart du match de dimanche :

?? SOIXANTE ET UN YARDS POUR LE @__RUGGS TUDDY ! #LVvsPIT est en direct sur CBS pic.twitter.com/XIWOHhbffY – Raiders de Las Vegas (@Raiders) 19 septembre 2021

Carr ne fait pas ça non plus contre les gommages ! Les Steelers avaient la meilleure défensive contre les passes de l’an dernier. Les Ravens étaient parmi les 10 premiers en DVOA et cinquièmes en passeurs autorisés. Et Carr les a quand même reconstitués pour 817 verges par la passe, même avec son attaque précipitée entravée et une moyenne de 2,9 verges par course.

Quelle a été la différence ? Les mises à niveau du personnel ont été massives, car la meilleure option de Carr n’est plus un Jordy Nelson d’une trentaine d’années ou un Michael Crabtree qui n’était plus son premier. L’année dernière, Carr a relancé la carrière de Nelson Agholor en le transformant en une véritable menace de coup de circuit. C’est une très petite taille d’échantillon, mais il a pu faire la même chose avec Henry Ruggs (22,7 verges par prise) et Bryan Edwards (17,3). Prenez en compte les doubles équipes lorsque les adversaires sont obligés de poursuivre Darren Waller à travers la zone intermédiaire, et vous avez l’étoffe d’un jeu de balle profond et durable au Nevada.

Les Dolphins et leur attente secondaire extrêmement coûteuse au cours de la troisième semaine. Si Vegas veut continuer, Jon Gruden doit continuer à donner le feu vert à son quart-arrière pour le lancer.

L’attaque de la zone rouge des Patriots est un problème

La Nouvelle-Angleterre a gagné dimanche parce que Mac Jones a joué un football parfaitement acceptable et Zach Wilson a vu la défense des Patriots et a rapidement vomi dans sa propre poitrine. Les Jets ont devancé leur rival de division de 76 verges, mais ont toujours perdu par 19 parce que l’univers exige que quelqu’un soit les généraux de Washington de ce sport et les Browns ont cessé de décrocher le téléphone.

Cela laisse aux Patriots un ou deux achèvements à faible pourcentage de Tua Tagovailoa de 2-0, mais tout ne va pas à Foxborough. Lorsque le terrain est comprimé, Jones et son attaque luttent pour trouver de l’espace.

La Nouvelle-Angleterre totalise en moyenne 5,7 verges par jeu lorsque le ballon est snappé entre sa propre zone de but et la ligne des 20 verges de ses adversaires. En 18 matchs à l’intérieur de la zone rouge, ce nombre chute à un maigre 1,5 (y compris les pénalités). Les Patriots ont converti deux de ces sept opportunités en touchés, ce qui est le pire taux de la ligue tant que nous ne comptons pas ce qui est arrivé aux Packers au cours de la semaine 1.

Quel est le problème? Le jeu de course a en moyenne 4,7 verges par course en dehors de la zone rouge et 2,3 à l’intérieur des 20. Jones n’a tenté que cinq passes en zone rouge, complétant trois pour 13 verges et un touché. Pourquoi n’a-t-il pas plus de chances ? Peut-être parce qu’il a un penchant pour se faire virer dans ces situations ; la moitié des sacs qu’il a pris cette saison ont été à l’intérieur des 30 adversaires, sans compter un appel au sol intentionnel au troisième essai qui a conduit à un placement très familier de Nick Folk contre les Jets.

En deux semaines, les matchs des Patriots n’ont même pas réussi à s’approcher à moins de 10 points de la ligne finale sur/sous. Les Saints, avec une défense qui a transformé Aaron Rodgers en CM Punk de crise et quel que soit le diable de Jameis Winston cette semaine, sont les prochains.

Comment la défense des Panthers fait-elle cela?

Matt Rhule fait fonctionner les choses. C’est tout son argument de vente. Il a fait passer Temple de 2-10 à 10-4 en deux ans. Il a poussé Baylor de 1-11 à 11-3 en… deux ans. Il est en quelque sorte en avance sur le calendrier avec la dernière reconstruction en Caroline.

Les Panthers ont été définis en permettant la tournée de vengeance de Sam Darnold, mais cela peut s’expliquer, en partie, par un meilleur blocage, un plan de match qui met l’accent sur des itinéraires plus courts et des lancers plus rapides, et une gamme de larges qui * n’est pas * juste Jamison Crowder et un tas de découpes en carton qu’Adam Gase a trouvées dans la benne à ordures derrière un blockbuster à volets. La profondeur de lancer moyenne de Darnold cette année est de 7,3 mètres au plus bas en carrière, mais son taux de sacs est presque la moitié de ce qu’il était en tant que Jet (7,4% à 3,9) et il est sur le point d’établir des sommets en carrière dans presque toutes les catégories statistiques significatives.

Parlons de l’autre côté du ballon, où Carolina occupe la première place :

verges autorisées points autorisés verges de l’adversaire par portée verges de l’adversaire par jeu sacs par match

Tout cela est absolument fou d’une équipe dont la production défensive moyenne a encore dépassé les attentes en 2020. Cela avait du sens lorsque cela s’est produit lors de la semaine 1 contre les Jets, car s’attendre à ce que les Jets fassent de bonnes choses est la version adulte de croire en la fée des dents. Dimanche, cette défense a envahi Alvin Kamara et a forcé Jameis Winston à revenir à son ancien moi lors d’une victoire 26-7.

C’était un vintage “f *** it, Mike là-bas quelque part” jeté de Jameis pic.twitter.com/4i3rg8k6eg – Trevor Sikkema (@TampaBayTre) 19 septembre 2021

La Nouvelle-Orléans est passée de la tête de série numéro 1 en titre de la NFC aux courses de bateaux à un total de 128 verges offensives contre une équipe qui sort d’une campagne de cinq victoires. Comment?

La Caroline génère de la pression sans laisser son secondaire exposé. Selon Pro Football Reference, le taux de blitz d’un sur six de l’équipe se classe seulement au 13e rang de la ligue en deux semaines, mais son taux de pression de 25% est le deuxième meilleur. Cela a laissé les préparateurs de passes en tête-à-tête de l’équipe à nettoyer lorsque les quarts adverses languissent dans la poche – et ils l’ont fait, comme Winston et Zach Wilson chacun étant l’un des processeurs à lancer les plus lents de la ligue à ce jour.

Les Panthers ont également eu de la chance au sac. L’équipe moyenne de la NFL a eu un sac pour chaque 2,54 coups sûrs du quart-arrière la saison dernière. Les Steelers ont mené la ligue l’an dernier avec 56 sacs et 137 coups sûrs QB, ce qui les place au-dessus de la courbe avec un ratio de 1:2,44. La Caroline a actuellement un sac de quart-arrière pour 2,1 coups sûrs, ce qui signifie qu’elle devrait continuer à frapper bien au-dessus non seulement de sa propre catégorie de poids, mais aussi du ton donné par la meilleure défense de l’année dernière pour y arriver. Je suis sceptique.

MAIS! Ces chiffres criards ne dureront probablement pas mais ne vont pas disparaître tout de suite ! La semaine prochaine, Houston jeudi soir, où la recrue Davis Mills et son temps de lancer de 3,21 secondes, un sommet de la ligue, attendent derrière la ligne offensive souvent regrettable de Houston. Un secondaire dirigé par Donte Jackson et Jeremy Chinn a le potentiel d’être très bon. Shaq Thompson est une véritable bête et Haason Reddick semble capable de suivre la saison décisive de l’année dernière en Arizona.

Ensuite, les Cowboys arrivent dans la semaine 4 et tous les paris sont ouverts. Pourtant, les Panthers volent haut grâce à une production de grande envergure et à des chiffres probablement insoutenables. C’est une très, très mauvaise nouvelle pour une équipe de Houston en désavantage numérique. Roulez pendant que vous le pouvez.

Le magnifique retournement de touché de Lamar Jackson était inutile, mais il a fait de superbes photos

voir 5 images