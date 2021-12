Les patriotes réalisent un exploit insensé dans la victoire contre les projets de loi

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont entrés dans l’histoire lors de leur victoire contre les Bills de Buffalo lors du Monday Night Football. En raison des conditions météorologiques difficiles, les Patriots ont couru 222 verges en 46 courses tout en lançant seulement trois fois. Selon ESPN, les trois tentatives de passes étaient les moins nombreuses de l’histoire des Patriots et les moins nombreuses depuis que les Bills n’en ont tenté que deux lors de la troisième semaine de la saison 1974 contre les Jets de New York.

« Nous avons joué un peu de la façon dont nous avions besoin de jouer pour gagner. Au final, nous avons marqué suffisamment de points », a déclaré l’entraîneur de la Nouvelle-Angleterre Bill Belichick après le match. « Je dois juste donner aux joueurs beaucoup de crédit pour être durs, disciplinés, résistants et faire face à une très bonne équipe de football et des conditions quelque peu difficiles. »

Le quart-arrière des Patriots Mac Jones est heureux que l’équipe ait remporté la victoire malgré le fait qu’elle n’ait pas eu une grosse journée de statistiques. « Juste un match fou auquel participer; c’était juste une journée étrange, mais à la fin de la journée, vous obtenez juste plus de points que l’autre équipe et c’est une excellente journée », a déclaré Jones. « Je n’ai pas vu autant de vent, probablement jamais. Chapeau à la ligne offensive pour avoir fait ce qu’ils ont fait; savoir que nous allions lancer le ballon et juste mettre leur nez là-dedans à chaque jeu et y arriver était incroyable. Je Je n’ai jamais fait partie de quelque chose comme ça.

Avec des vents de 40 mph au Highmark Stadium de Buffalo, New York, les Patriots n’avaient aucun intérêt à tenter une tonne de passes. Quant aux Bills, ils ont tenté 30 passes tout en exécutant le ballon 26 fois lors de la défaite 14-10. Avec cette victoire, les Patriots ont maintenant une avance de deux matchs dans l’AFC Est et ont la tête de série no 1 dans l’AFC.

« Nous travaillons dur toute la semaine », a déclaré Belichick lors de sa conférence de presse mardi, selon le site officiel des Patriots. « Nous essayons d’aller là-bas et de bien performer. Évidemment, c’est satisfaisant de gagner et de battre une bonne équipe comme Buffalo à Buffalo. C’est fini, et il est temps de tourner la page et de passer à Indianapolis. C’est ce que nous ferons, mais je pensais que l’équipe avait bien joué, pas parfaite, et, encore une fois, contre une bonne équipe. »