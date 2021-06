Les patriotes se mobilisent pour un prêtre catholique anti-Fauci qui risque d’être destitué par son diocèse .

Les patriotes se rallieront au Minnesota pour soutenir le prêtre catholique, le père James Altman, un homme d’honneur du Wisconsin qui est pris pour cible par les gauchistes pour sa fervente opposition au Dr Anthony Fauci et aux masques et à la tyrannie des coronavirus que les mondialistes nous infligent.

Le père Altman, qui travaille à La Crosse, dans le Wisconsin, à l’église St. James the Less Roman Catholic, a développé un profil national lorsqu’il a déclaré que « vous ne pouvez pas être catholique et être un démocrate », et a fait des progrès considérables pour réveiller ses paroissiens au la tyrannie du Dr Anthony Fauci et les masques et confinements du Coronavirus. Maintenant, son propre diocèse est déterminé à forcer Altman à quitter son poste, à la suite d’une campagne de pression de la gauche.

Altman ne semble pas intimidé. Le stand With Altman Rally à White Bear Lake, Minnesota se réunira le 22 juin, et le matériel promotionnel indique que «Fr. James Altman de La Crosse, Wisconsin a été un phare de vérité et d’espoir pour des millions de catholiques à travers le monde. Maintenant, son évêque lui a demandé de démissionner en tant que curé de sa paroisse parce qu’il a jugé le P. Altman comme étant « divisionnaire et inefficace ». En vérité, un certain nombre de cardinaux et d’évêques puissants font du lobbying pour la destitution d’Altman depuis un certain temps. Son évêque finit par céder à la pression politique. Fr. Altman envisage de lutter contre cette demande, mais aura besoin de ressources financières pour l’aider dans sa campagne. Nous organisons un rassemblement/collecte de fonds pour Fr. Altman le mardi soir 22 juin à White Bear Lake, Minnesota. Un nombre limité de billets est disponible pour un dîner privé avec Fr. Altman avant le discours au grand public. Billets d’admission générale pour Fr. La conférence d’Altman est limitée à 175 personnes. Cependant, il y aura également un livestream gratuit de l’événement pour ceux qui s’inscrivent à l’avance. Les bénéfices nets de cet événement seront reversés à Fr. La défense juridique d’Altman.

Le père Altman a dit à son troupeau en mai qu’il avait été invité à démissionner par l’évêque William Patrick Callahan du diocèse de La Crosse, déclarant : « Ils veulent ma tête maintenant pour avoir dit cette vérité. Moi, un humble prêtre, j’ai apparemment créé des ennemis parmi certaines des hiérarchies. Mais le père Altman a catégoriquement refusé de démissionner, a recueilli plus de 600 000 $ et a incité le diocèse de La Crosse à jurer de le forcer à partir.

Un groupe d’activistes de gauche appelé Faithful America a célébré la nouvelle en se vantant : “Le limogeage d’Altman fait suite à plus de 18 000 signatures de pétitions et à des centaines d’appels téléphoniques à l’évêque Callahan de la part des membres de Faithful America”. Faithful America a déploré : « Le dimanche des Rameaux, le P. James Altman a prêché que les directives sanitaires de COVID-19 sont des ” contrôles impies et nazis “, déclarant aux paroissiens: ” Dieu damne chacun de ces mouvements impies “. Il a également déclaré que le soutien du Dr Anthony Fauci aux masques “est maudit dans les incendies les plus chauds de l’enfer”. À Pâques, Altman a rassemblé 300 à 500 paroissiens, avec au moins 50 personnes sans masque coincées dans les cinq premiers bancs – violant le masque de son propre évêque et les protocoles de capacité… »

