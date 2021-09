Les Patriots, avec Mac Jones en tête, remportent leur première victoire 6-25

in

20/09/2021 à 04h59 CEST

Les New England Patriots ont connu leur premier jour triomphal dans la nouvelle saison de la National Football League (NFL) avec la victoire qu’ils ont remportée ce dimanche sur la route 6-25 contre les Jets de New York.

Ils l’ont également fait sous la direction de leur nouveau quarterback, la recrue Mac Jones, qui avait de nouveau l’air sagace et efficace, les demi offensifs Damien Harris et James White ont marqué par porte et les Patriots (1-1) ont commencé à donner la version gagnante de l’avenir.

Tout le contraire de ce qui s’est passé avec les Jets, qui ont subi la deuxième défaite consécutive dirigé par un autre quart-arrière recrue Zach Wilson.

Avec mes vues sur le duel des quarts recrue, Jones a brillé alors que Wilson a subi quatre interceptions, deux du demi de coin JC Jackson.

Jones, le 15e choix au total au repêchage universitaire, a complété 22 des 30 passes pour 186 verges pour les Patriots, une semaine après avoir fait ses débuts de la journée 29 sur 39 dans une défaite contre les Dolphins de Miami.

La performance de Jones était suffisamment efficace pour qu’il l’équipe de la Nouvelle-Angleterre a battu les Jets pour la onzième fois de suite, et plus encore avec Wilson lançant des passes à la mauvaise équipe.

Alors que les Patriots sont revenus à Boston avec la confiance de suivre la voie d’une équipe qui cherchera à être à nouveau dans l’élite de la NFL, les Jets sont encore une fois dans le grand dilemme de trouver la voie gagnante pour l’avenir.