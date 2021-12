Les Patriots et les Colts renouvellent leur rivalité en prime time dans

Une confrontation samedi soir entre Indianapolis (-2,5) et la Nouvelle-Angleterre pourrait bien se résumer à la capacité de Jonathan Taylor à comprendre la défensive précipitée des Patriots. Mark Daniels du Providence Journal s’exprime sur le match décisif.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).