Les Patriots prennent seuls possession de la première place de l’AFC, il n’a fallu que Mac Jones pour lancer 3 passes

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont pris possession de la première place de l’AFC avec une victoire de 14-10 sur les Bills de Buffalo et n’ont eu besoin que de la recrue Mac Jones pour lancer trois passes.

Les Patriots se sont fortement appuyés sur le jeu au sol en raison des mauvaises conditions météorologiques qui ont posé problème aux deux équipes. Le stade Highmark d’Orchard Park, dans l’État de New York, a connu des vents violents tout au long du match, ainsi que de la neige avant le coup d’envoi et des rafales de neige vers les dernières étapes du match.

Le quart-arrière des New England Patriots Mac Jones (10) cherche à lancer une passe pendant la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Buffalo Bills à Orchard Park, NY, le lundi 6 décembre 2021. (AP Photo/Adrian Kraus)

Heureusement, la Nouvelle-Angleterre a réussi à interrompre quelques descentes plus tôt.

Damien Harris a couru pour un touché de 64 verges au premier quart et la Nouvelle-Angleterre a amassé deux points pour prendre une avance de 8-0. Harris a terminé avec 111 verges en 10 courses, mais a été contraint de sortir après avoir subi une blessure apparente aux ischio-jambiers.

Jones a complété deux passes pour 19 verges et pour Jonnu Smith et Brandon Bolden. Il n’a fait qu’une seule passe en première mi-temps. Selon ESPN Stats & Info, les Patriots ont été la première équipe depuis 1978 à tenter une seule passe en première mi-temps. StatMuse a noté que les Patriots étaient la première équipe depuis 1974 à remporter un match avec trois tentatives de passes ou moins.

Le demi offensif des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Damien Harris, au centre, prend la main du quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Mac Jones (10) pour un touché au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Bills de Buffalo à Orchard Park, NY, le lundi 20 décembre. 6, 2021. () (AP Photo/Joshua Bessex)

Josh Allen et les Bills n’ont pas pu avoir une dernière chance de vivre lors de leur dernier entraînement aux 4e et 14e et les Patriots se sont tenus debout pour mettre fin à tout espoir pour Buffalo. Allen était 15-en-30 avec 145 verges par la passe et un touché dans la défaite. Il a mené l’équipe au sol avec 39 verges en six courses.

ORCHARD PARK, NEW YORK – 06 DÉCEMBRE: Mac Jones # 10 des New England Patriots passe le ballon à Damien Harris # 37 des New England Patriots au cours du premier trimestre contre les Buffalo Bills au Highmark Stadium le 06 décembre 2021 à Orchard Parc, New York. (Timothy T Ludwig/.)

Il a réussi une passe de touché à Gabriel Davis au premier quart, mais n’a rien pu obtenir au-delà. Davis a terminé avec deux attrapés pour 30 verges. Stefon Diggs a mené les Bills avec quatre attrapés pour 51 verges.

Buffalo n’a pas pu comprendre la défense des Patriots, qui est l’une des meilleures de la ligue. Lawrence Guy a récupéré un échappé de Matt Breida tandis que Siran Neal a récupéré un échappé de N’Keal Harry.

Avec cette victoire, la Nouvelle-Angleterre prend l’avantage dans l’AFC avec une fiche de 9-4. Buffalo est tombé à 7-5.

Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen (17 ans) est taclé par le secondeur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Matt Judon (9) au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL à Orchard Park, NY, le lundi 6 décembre 2021. (AP Photo/Adrian Kraus )

Les Patriots ont une légère avance sur les Titans du Tennessee, les Ravens de Baltimore et les Chiefs de Kansas City, qui ont tous une fiche de 8-4 après la semaine 13. La Nouvelle-Angleterre a battu ces équipes en bris d’égalité en raison du meilleur pourcentage de victoires dans les matchs de conférence, mais est maintenant autonome.

Les Patriots ont maintenant remporté sept matchs d’affilée et il ne semble pas que Bill Belichick et son nouveau prodige recrue s’arrêtent de si tôt.