Les Patriots se rassemblent au Capitole de l’État du New Hampshire pour l’audit des élections de 2020 2020 .

Les patriotes américains se sont rassemblés vendredi à la capitale de l'État de Concord, dans le New Hampshire, pour un audit médico-légal complet des élections de 2020 dans leur État, alors que Audit Fever balaie l'Amérique. L'optimisme entourant l'audit en cours du vote par le Sénat de l'État de l'Arizona dans le comté de Maricopa, en Arizona, conduit à des appels à l'action à l'échelle nationale, et des délégations de nombreux autres États se sont rendues à Maricopa pour observer le processus d'audit.

Des militants patriotes américains ont déclaré à NATIONAL FILE qu’ils ne faisaient que commencer lorsqu’il s’agissait de déclencher des audits électoraux de 2020 dans les États contestés. Certains des principaux organisateurs patriotes qui dirigent l’effort d’audit sont très optimistes quant au fait que ce qui a commencé dans le comté de Maricopa, en Arizona, va maintenant s’étendre rapidement à neuf autres États. Les États ciblés comprennent la Virginie, la Pennsylvanie, la Géorgie, le Michigan, le Wisconsin, l’Alaska, le Colorado, le New Hampshire et le Nevada.

Des délégations patriotiques de Géorgie, d’Alaska et du Colorado ont visité cette semaine la salle d’audit du comté de Maricopa à Phoenix, en Arizona, à la suite d’une visite d’une délégation de Pennsylvanie dirigée par le sénateur d’État Doug Mastriano, qui a rencontré le président Donald Trump à Trump Tower. Des initiés ont déclaré à NATIONAL FILE que davantage d’États se dirigeraient vers le comté de Maricopa.

Kandiss Taylor, conservateur candidat au poste de gouverneur de Géorgie contre Brian Kemp, est confiant

« Il y a une équipe qui s’en va. Il y a trois ou quatre républicains qui vont en Arizona” de Géorgie, a déclaré Kandiss Taylor à NATIONAL FILE avant la visite de la délégation géorgienne à Maricopa, qui a été gardée silencieuse pour ne pas l’empêcher de se produire à l’avance. Taylor a noté que la délégation géorgienne pro-audit travaille avec un très bon avocat qui conseille les législateurs.

«Ça se passe très bien. Nous avons des sénateurs prêts à s’y mettre. J’ai envoyé 2 affidavits, et nous avons envoyé des milliers d’affidavits à des personnes au pouvoir pour obtenir des audits dans le comté de Fulton et le comté de Chatham, qui est Savannah », a déclaré Kandiss Taylor.

Kandiss Taylor a même confronté le gouverneur de Quisling, Brian Kemp, à propos de l’effort d’audit. Taylor a dit : « J’ai vu le gouverneur, il a dit ‘d’accord’, il a dit ‘d’accord, merci’. Il était dans ma ville natale en Géorgie du Sud.

“J’en ai envoyé un certifié, puis j’en ai envoyé un deuxième, il y a eu des milliers d’avis envoyés, signés par les citoyens de Géorgie”, a déclaré Taylor. « Si un sénateur veut le faire, alors les autres peuvent le faire – c’est ce qui s’est passé en Arizona, l’un d’eux a commencé, puis les autres se sont alignés. Ils ne veulent pas rompre leur serment. Nous avons juste besoin d’un sénateur dans chaque État pour lancer le processus. »

“Les gens croient qu’il a été volé, et nous devons faire ce qui est juste”, a déclaré Kandiss Taylor.

Le patriote Mindy Robinson ouvre la voie à un audit médico-légal au Nevada, où des bulletins de vote ont été trouvés éparpillés un peu partout sur les trottoirs et ailleurs.

“Moi et d’autres patriotes venons de déposer nos affidavits sous serment et notariés pour signifier au bureau du gouverneur Sisolak un avis de mauvaise administration et demander un audit médico-légal complet des élections de novembre 2020”, a déclaré Mindy Robinson dans un communiqué. « Nous envoyons également des copies certifiées conformes au secrétaire d’État et à tous les autres fonctionnaires nécessaires ! La transparence requise pour les élections n’a pas été respectée, et c’est notre droit en vertu de la constitution de l’État de recevoir un audit et d’avoir la pleine responsabilité de nos élections. Le gouvernement travaille pour nous… pas l’inverse.

« Il ne s’agit pas de faire pression pour un certain parti ou de vouloir qu’un candidat l’emporte sur un autre, il s’agit de s’assurer que nos votes comptent. Contrairement à un procès où il serait de notre devoir de prouver quoi que ce soit, ces affidavits rappellent à l’État que c’est en fait son travail de nous prouver qu’il ne s’agit pas d’une fraude. Ils sont tenus par la constitution d’enquêter si nous soupçonnons quelque chose, et je ne pense pas que les gens s’en rendent compte. Nous, le peuple du Nevada, avons des questions légitimes sur cette élection auxquelles les pouvoirs en place sont très combatifs pour répondre. Pourquoi le comptage s’est-il arrêté ? Pourquoi les observateurs des sondages n’ont-ils pas été autorisés à être suffisamment proches pour observer ? Pourquoi les morts ont-ils obtenu des bulletins de vote ? Qui a certifié ces machines avant les élections ? Je trouve juste étrange que CNN, ABC et même des Dems de haut niveau comme Elizabeth Warren et Kamala Harris aient tous cru que ces machines étaient facilement piratables et un danger pour notre République… jusqu’à ce qu’ils obtiennent le résultat qu’ils voulaient ? Nous voulons juste savoir si nos votes ont compté et c’est à 100% sur l’État de nous le prouver si nous leur présentons une pétition… ce que nous venons de faire officiellement. Un grand merci aux patriotes de l’Arizona qui ont tant aidé en nous montrant ce qu’ils ont fait pour obtenir un audit. Ensemble, nous allons sauver ce pays ! », a déclaré Mindy Robinson.

Un effort est en cours dans le New Hampshire pour obtenir un audit médico-légal à l’échelle de l’État.

D'autres États semblent optimistes et constitutionnels

“Moi et David Jose aidons Mindy à publier des déclarations sous serment dans tout l’État (du Nevada) pour les forcer à faire la volonté du peuple”, a déclaré Josh Barnett, un candidat au Congrès de l’Arizona, à NATIONAL FILE. Ils ont déjà collecté et notarié 3 000 de ces choses. Nous avons affaire à un système judiciaire corrompu et à un barreau corrompu. Si nous portons cela directement sur une juridiction constitutionnelle, nous ne regardons même pas les lois parce que la loi la plus élevée du pays est la Constitution. Dans le Michigan, il est dit que n’importe qui peut exiger un audit à l’échelle de l’État. Il faut une personne pour le faire. »

« Nous allons les faire sortir de la juridiction… Ils ne peuvent pas utiliser cet argument permanent que vous les avez entendus utiliser pour rejeter… Nous n’avons pas besoin de prouver la fraude au départ pour obtenir un audit. Selon la Constitution, il ne dit rien sur la preuve de la fraude.

“En Virginie, nous avons déjà collecté 1 000 audits, cela va sortir la semaine prochaine”, a déclaré Barnett.

“Généralement, nous enverrons les affidavits au gouverneur, au président du Sénat et de la Chambre”, a déclaré Barnett. “Ici, à Maricopa, nous l’avons envoyé au conseil de surveillance.”

« Il faudra un leadership républicain pour faire un audit. Nous avons déjà des gens en Géorgie, il y a 15 000 téléchargements sur notre site Web. Ils ont obtenu des milliers de ces affidavits. Nous faisons la même chose maintenant avec Mindy au Nevada », a déclaré Barnett.