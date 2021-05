Les patrons de ‘Chicago Med’ taquinent un médecin en danger, les sorties de Natalie et April et plus (VIDEO) ⋆ .

Chicago Med se prépare à dire au revoir à deux membres de la distribution originale dans la finale de la saison 6, mais l’avenir de l’infirmière April Sexton (Yaya DaCosta) et du Dr Natalie Manning (Torrey DeVitto) ne sont pas les seuls en jeu.

Comme taquiné dans la promo, le Dr Ethan Choi (Brian Tee) finit par être un patient dans son propre service d’urgence, et TV Insider a un aperçu exclusif des moments qui ont précédé cela – et des tensions avec le Dr Dean Archer (Steven Weber ) – dans la vidéo ci-dessus. Pendant ce temps, le Dr Will Halstead (Nick Gehlfuss) fait face à de graves conséquences après que Natalie a volé des médicaments de son essai clinique pour essayer d’aider sa mère, dont le cœur est défaillant – et il en assume la responsabilité.

TV Insider s’est tourné vers les producteurs exécutifs Diane Frolov et Andrew Schneider pour quelques indices sur ce à quoi s’attendre dans la finale.

April est une rock star en tant qu’infirmière depuis le début, et on dirait maintenant qu’elle est en passe de devenir infirmière praticienne. Que pouvez-vous dire sur ce qui a été pris en compte dans sa décision et comment les événements de la finale jouent un rôle?

Andrew Schneider: Grâce à sa richesse de connaissances et d’expérience, April a commencé à se sentir gênée par les limites cliniques du métier d’infirmière. En tant qu’infirmière praticienne, elle serait en mesure d’effectuer des procédures médicales qui lui ont été refusées en tant qu’infirmière. Dans la finale, la question est la suivante: April réalisera-t-elle son rêve et sera-t-elle admise à un programme d’infirmière praticienne?

La santé de la mère de Natalie a testé Natalie à la fois personnellement et professionnellement. De plus, il reste tellement de choses dans l’air de sa vie amoureuse. Que pouvez-vous prévisualiser sur la recherche de l’équilibre et ce que nous verrons des deux dans la finale avec sa sortie?

Diane Frolov: Les choix désespérés de Natalie étaient tous motivés par le souci de sa mère. Dans la finale de la saison 6, ces choix auront un impact énorme sur sa vie personnelle et professionnelle.

Comme le montre la promo, la vie d’Ethan est en danger. Quelle est la gravité et quel genre de conflit cela entraîne-t-il au SU?

Frolov: Ethan est très gravement blessé. Avec sa vie en jeu, un conflit surgit entre Will et Archer sur le meilleur traitement.

Will a couvert Natalie avec les médicaments d’essai, et la promo montre Sharon Goodwin [S. Epatha Merkerson] le renvoyer. Que vouliez-vous faire de lui professionnellement alors qu’il a travaillé à la fois sur le procès et à l’hôpital cette saison et comment cela joue-t-il un rôle dans ce que nous verrons dans la finale?

Schneider: Will est toujours guidé par de bonnes intentions, que ce soit pour sauver la vie de ses patients ou pour protéger Natalie. Mais tout au long des six saisons de la série, les décisions de Will l’ont souvent endommagé professionnellement. Dans le cas de Will essayant de protéger Natalie, Goodwin a le sentiment qu’il a franchi une ligne rouge.

Chicago Med, finale de la saison 6, mercredi, 8 / 7c, NBC