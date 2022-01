Les patrons de F1 s’inquiètent du calendrier 2022 en raison de Covid-19

Le directeur sportif de la Formule 1, Steve Nielsen, admet qu’il s’inquiète de la pandémie mondiale qui aura un impact sur la campagne 2022.

La saison à venir sera la plus longue de l’histoire du sport si tout se passe comme prévu, avec un total record de 23 week-ends de course. Cependant, c’est un assez grand si.

Les calendriers 2020 et 2021 ont été énormément touchés par la propagation de COVID-19, de nombreux sites n’ayant pas pu accueillir de courses, ce qui a conduit certains week-ends de course à se dérouler à des endroits différents de ceux initialement prévus et d’autres entièrement annulés.

Alors que le virus est toujours très répandu dans un certain nombre de pays du monde entier et que les cas augmentent dans beaucoup d’entre eux, on craint que des choses similaires ne se reproduisent.

« Je mentirais si je disais que je n’étais pas un peu inquiet, je le suis », Nielsen dit Autosport lorsqu’on lui a demandé s’il avait des inquiétudes concernant le retour des restrictions de voyage.

« Parce que, comme vous l’avez souligné à juste titre, l’optimisme que nous avions peut-être il y a quelques mois que la pandémie était sur le pied arrière a un peu diminué au cours des deux ou trois dernières semaines.

« C’est donc une situation en constante évolution. Depuis le début, cette chose a augmenté et est tombée, selon la région dans laquelle vous vous rendez. Et nous avons dû nous adapter à ces taux d’infection changeants et essayer de l’adapter à notre calendrier.

Il est temps de noter ces dates pour ne rien manquer de notre saison 2022 🤩 Plus que 7️⃣6️⃣ jours ! 👀#F1 pic.twitter.com/Im9lupJDMS – Formule 1 (@F1) 1er janvier 2022

Il estime cependant que de nombreux endroits sont bien mieux préparés pour fonctionner sans restrictions importantes maintenant, ce qui lui donne un peu d’espoir que les voyages internationaux seront autorisés tout au long de l’année.

«Je pense que la seule chose en notre faveur est évidemment en 2020, la pandémie était nouvelle pour tous les pays. Et maintenant, alors que c’est toujours une chose terrible, le monde apprend progressivement à vivre avec », a-t-il ajouté.

« Ainsi, certaines des restrictions les plus sévères que nous avons vues, certainement l’année dernière et la première partie de cette année, les pays mettent en place des protocoles plus robustes et apprennent à vivre avec le virus.

« Ce qui, espérons-le, signifie qu’ils peuvent continuer à accepter des visiteurs internationaux, ce qui est évidemment une chose énorme et importante dont nous avons besoin pour pouvoir mener notre championnat. Nous en sommes donc nerveux.

« Je suis à peu près certain que nous pouvons livrer le calendrier que nous avons, mais nous le surveillerons et nous réagirons s’il le faut. »

Au cours des deux saisons précédentes, divers sites de secours se sont intensifiés pour remplacer ceux qui ne peuvent pas accueillir de courses, mais Nielsen dit qu’aucune préparation n’a encore été faite pour cette possibilité.

« Honnêtement, nous sommes sur le plan A », a-t-il déclaré.

« Et nous ne cherchons aucune alternative au plan A. Si nous devons le faire, et parce que les choses changent, nous le ferons. Mais c’est loin pour le moment.