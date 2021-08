Les patrons de ‘Hacks’ explorent le doux et l’aigre de ce qui est drôle aujourd’hui .

Lucia Aniello, Paul W. Downs et Jen Statsky, showrunners (et, dans le cas de Downs, costar) derrière “Hacks”, le mastodonte de la première saison de HBO Max qui a décroché 15 nominations aux Emmy, ne sont pas, en fait, des hacks. Loin de là: parmi eux, ils partagent des crédits dans des émissions aussi acclamées que “Broad City”, “The Good Place” et “Parks and Recreation” pour commencer.

Et comme ils l’ont prouvé avec leur nouvelle comédie Jean Smart / Hannah Einbinder sur une femme drôle vétéran sur la glissade descendante qui embauche un nouveau venu “annulé” de la génération Z pour l’aider avec ses blagues, ils partagent un aperçu unique de ce que ” drôle » signifie aujourd’hui. Tous les trois ont rejoint The Envelope via Zoom pour explorer comment la comédie est devenue plus sérieuse – et beaucoup moins binaire.

Votre star Jean Smart est polyvalente et électrique à l’écran, mais ce n’est pas une comique de stand-up. Comment cela a-t-il affecté le fait de donner vie à son personnage, Deborah Vance?

Lucia Aniello : Nous avons passé beaucoup de temps à nous assurer que la blague disait quelque chose sur la femme – et Jean est si absolument, pleinement présent dans le moment, que cela se prête à la crédibilité en tant que stand-up. Avec les meilleurs stand-ups, il ne s’agit pas des blagues qu’ils racontent : c’est comment ils les racontent, non ?

Paul W. Downs : Jean vient du théâtre, et elle est vraiment préparée. Dans l’épisode où Ava [Einbinder] utilise la figure de cire pour elle [phone’s] Face ID, elle m’a dit : « Comment aimez-vous cette pose ? » Elle avait répété immobile.

Jen, vous avez travaillé sur “The Good Place”, et Fremulon, la société du créateur Michael Schur, est productrice exécutive sur “Hacks”. Avez-vous l’impression qu’il y a de l’ADN de séries comme « Good Place » dans cette série ?

Jen Statsky : “Parks and Recreation” et “Good Place” et “Broad City”, qui est une émission sur laquelle nous avons tous travaillé, sont des émissions incroyablement différentes, mais il y a quelque chose dans l’ADN – les gens ont besoin les uns des autres, améliorent la vie de chacun, s’aidant l’un l’autre. Certains de ces spectacles peuvent tendre vers une vision plus sucrée que la nôtre, [but] quand nous avons parlé de “Hacks”, nous voulions que ce soit grossier mais jamais méchant. Au cœur de cette série se trouvent deux femmes qui ont vraiment besoin l’une de l’autre, ce qui, je pense, concerne également toutes ces séries.

Des émissions comme “Seinfeld” et même “The Office” se sont délectées d’une sorte de détachement ironique, et le pendule semble avoir basculé dans l’autre sens pour la comédie. Pourquoi donc?

Bas : Il y a trois seaux : certaines choses sont plus sucrées, d’autres sont acides et puis il y en a qui ont un peu des deux, comme le nôtre – une douceur amère. C’est certainement cyclique.

Aniello : C’est certainement une tendance – mais aussi le résultat de l’époque où il y avait trois réseaux, il y avait une petite fenêtre pour ce que pourraient être les comédies. Maintenant, les comédies deviennent ce que vous voulez qu’elles soient, et le public peut trouver son truc car il y a tellement d’options.

Vous êtes-vous déjà demandé si vous existiez dans un moment maintenant comme Deb le faisait à l’époque – où les choses que vous laissez glisser maintenant sont ce que quelqu’un comme Ava vous appellera pendant 20 ans?

Aniello : Probablement. Peut-être. Nous avons essayé de faire en sorte que les choses se sentent égales pour tous ceux avec qui nous travaillons.

Bas : Il est difficile de prédire la façon dont le contexte change pour n’importe quelle forme d’art. Le moment où nous sommes vraiment est le calcul que la société a de la façon dont nous avons traité les femmes. J’espère donc que nous faisons avancer la culture et du bon côté de ce moment, même si nous racontons une blague que quelqu’un dira un jour : « Wow, cette blague de pet était vraiment fausse. »

Aniello : Donc, le temps que nous ayons un Ava, ce sera peut-être un calcul sur la façon dont nous avons traité la Terre.

Bas : Ils vont être comme, “Deborah Vance a obtenu une tasse en polystyrène de cette station-service!” Et nous savons tous à quel point Deborah Vance aime un soda en fontaine.

Deb pourrait prendre sa retraite – sa maison nous montre qu’elle a assez de richesse pour le faire. Pourquoi se bat-elle si fort, alors ?

Statsky : Pour Deborah, le travail est ce qui remplit ses journées. C’est un requin ; elle doit juste continuer à bouger. Mais son calendrier est plein pour une raison. Si elle continue, elle n’aura peut-être pas à penser aux autres choses auxquelles elle n’a pas pensé depuis longtemps.

Paul, en tant que gars ici, qu’avez-vous appris sur les femmes dans la comédie en écrivant cette émission ?

Bas : Parfois, je me sens comme un traître à mon genre, parce que je pense que les femmes sont plus drôles que les hommes. Ce qui a été la chose la plus remarquable pour moi, c’est le nombre de femmes qui sont des stand-ups ou des écrivains qui sont tellement émues par la série. Vous avez entendu « la représentation est importante », mais je n’ai pas pleinement saisi ce que cela signifie pour les gens de se voir et de voir leur expérience présentée à la télévision et à quel point cela peut être puissant.

La comédie féminine est-elle différente de la comédie masculine ?

Aniello : Qu’est-ce qu’un homme, qu’est-ce qu’une femme ? J’espère qu’au lieu de vivre dans un monde si binaire où nous disons “c’est une femme, c’est un homme, c’est comme ça qu’ils font la comédie” que nous nous dirigeons vers un monde où c’est juste toute la comédie qui dit la vérité au pouvoir. Et pour moi, ce n’est pas genré.

