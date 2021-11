Les patrons de I’m A Celebrity 2021 « mettent les habitants en colère après le blocage des routes du château de Gwrych »

Les derniers préparatifs de I’m A Celeb sont bien avancés (Photo : @Gwrych_Castle/Rex)

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! les patrons auraient agacé les habitants vivant à proximité du château de Gwrych, car le tournage a bloqué l’accès aux chemins et aux routes de la région.

À quelques jours de l’arrivée d’un nouveau groupe de camarades de camp dans le château du nord du Pays de Galles, les préparatifs de dernière minute battent leur plein pour la série.

Ant et Dec ont confirmé leur arrivée à Abergele mardi soir, laissant les téléspectateurs excités avant la première de dimanche soir.

Cependant, selon The Sun, ceux qui vivent à proximité du lieu historique sont moins que ravis de la présence d’équipes de spectacles qui perturbent continuellement la région.

Le point de vente a signalé qu’une clôture métallique de huit pieds de haut a été érigée autour du château, tandis que certains chemins et routes ont été bloqués pour les personnes vivant à proximité.

Plus tôt cette année, le conseiller Delyth MacRae a expliqué à quel point les habitants se sentaient « très lésés par le fait que leur jouissance de la terre leur a été retirée en raison de récents changements de propriété ainsi que de problèmes de responsabilité et de sécurité ».

Le casting de I’m A Celeb a été confirmé le week-end dernier (Photo: PA)

Un porte-parole du château de Gwrych a précédemment déclaré au Rhyl Journal: » Nous avons ouvert les jardins au public en 2014, puis le château lui-même en 2018.

«Avant cela, l’ensemble du domaine était fermé au public, nous avons donc autorisé l’accès autour des parties restaurées du château. Nous voulons avoir un accès public réglementé étant donné que le château et le parc sont en cours de restauration.

« L’ensemble du domaine comprend la ferme Manorafan, le club de golf d’Abergele et les terres agricoles environnantes, y compris la forêt qui est louée à NRW depuis 1951. Nous continuerons à nous engager avec les parties intéressées. »

Il est également signalé que le club de golf Abergele est fermé aux non-membres jusqu’au 13 décembre.

Château de Gwrych, où séjourneront les célébrités (Photo: PA)

La publication a affirmé qu’ITV compenserait toute perte de revenus pendant le déroulement de l’émission.

Une déclaration du club de golf a déclaré: « Comme nous sommes voisins du château de Gwyrch, où je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! sera basé pour une deuxième année, notre cours sera fermé aux non-membres du mercredi 10 novembre au lundi 13 décembre 2021.

« Les membres pourront toujours jouer normalement pendant cette période, exactement comme l’année dernière. Le Clubhouse Bistro sera toujours ouvert pour servir son délicieux menu pendant cette période.’

« Nous sommes très heureux de faire partie de la production à nouveau cette année et nous avons hâte de la regarder plus tard ce mois-ci. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée et nous nous réjouissons d’accueillir à nouveau nos invités à partir du lundi 13 décembre !’

Metro.co.uk a contacté des représentants d’ITV pour commentaires.

