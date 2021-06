Les patrons de l’hôtellerie exigent la certitude au milieu des craintes de retard pour assouplir le verrouillage

in

Les chefs de l’hospitalité ont exigé une « certitude » du gouvernement et ont déclaré qu’un soutien supplémentaire était nécessaire de toute urgence s’il choisissait de repousser les plans visant à assouplir davantage les restrictions liées à la pandémie le 21 juin.

Le Premier ministre doit annoncer lundi 14 juin si la quatrième étape de la feuille de route du gouvernement pour sortir du confinement se poursuivra ou non comme prévu.

Jonathan Neame, directeur général du propriétaire du pub Shepherd Neame, a déclaré que le gouvernement doit confirmer une date ferme pour la suppression de toutes les restrictions en cas de retard et éviter les révisions récurrentes.

Il a déclaré à l’agence de presse PA : « L’élément clé en ce moment est la certitude. S’il doit y avoir un délai, il doit être court et précis dans le temps, car nous devons être absolument certains que les choses changeront à partir de cette date.

“Ce que nous ne pouvons absolument pas avoir, c’est un retour à un cycle d’examens de cinq semaines sans savoir comment les choses vont se terminer.”

La société gère plus de 300 pubs à Londres et dans le Sud-Est et a déclaré que la fin de la distanciation sociale ne devait pas être mise de côté.

M. Neame a ajouté: «La base a toujours été la justification que nous devons réduire les hospitalisations et alléger le fardeau du NHS.

«Nous avons vu la force du déploiement du vaccin, il semble donc que nous ayons fait ce qui était nécessaire pour y parvenir, alors ne déplaçons pas les poteaux de but maintenant.

«La fin devra également voir la fin complète de la distanciation sociale. C’est une chose si vous regardez un pub de campagne avec un grand jardin, mais il est essentiel de supprimer la distance pour rendre autant de bars et de pubs viables. »

Les derniers chiffres de l’industrie ont révélé que les pubs, bars et restaurants ont signalé une chute de leurs ventes de 26% en mai malgré l’assouplissement des restrictions, les sociétés de bars étant les plus durement touchées.

Kate Nicholls, directrice générale de l’organisme commercial UK Hospitality, a également souligné que des milliers d’opérateurs continueront de perdre de l’argent jusqu’à la dernière phase de la feuille de route pour sortir des restrictions de verrouillage.

Elle a déclaré: “Les entreprises hôtelières ne peuvent pas continuer à fonctionner dans des conditions qui les empêchent de commercer de manière rentable et nous faisons donc écho à l’importance du soutien du gouvernement en cas de retard dans la levée complète des restrictions le 21 juillet.”

Mme Nicholls a ajouté qu’il faudra repenser le soutien financier qui devrait disparaître ou changer à partir de la fin juin.

Actuellement, le moratoire sur les paiements de loyer doit expirer à la fin du mois, les tarifs des vacances pour les entreprises de commerce de détail, de loisirs et d’accueil passant d’un allégement complet à la fin de ce mois à une remise limitée à 2 millions de livres sterling.

« Entre autres mesures, le gouvernement doit reporter les paiements des tarifs commerciaux jusqu’en octobre au moins et prolonger le moratoire sur les loyers jusqu’à ce qu’une solution à long terme soit trouvée », a déclaré le patron de l’organisme professionnel.

« Les entreprises ont besoin d’un engagement rapide et déclaré publiquement qu’un tel soutien sera mis en place en cas de retard, ce qui leur donnera l’assurance dont ils ont tant besoin après plus de 15 mois de fermeture et des échanges gravement perturbés.

“L’hospitalité cherche désespérément à revenir à ce qu’elle fait de mieux et peut jouer un rôle clé dans la reprise économique du Royaume-Uni – mais seulement si elle reçoit le soutien approprié.”