Les patrons de Sony en mode célébration alors que Spider-Man: No Way Home atteint 1 milliard de dollars

Les patrons de Sony sont en mode célébration après qu’il a été révélé que Spider-Man: No Way Home a atteint la barre des 1 milliard de dollars (746 millions de livres sterling) quelques jours après sa sortie.

Non seulement cela, mais le film – avec Tom Holland et Zendaya ainsi qu’une série d’autres camées de casting – est devenu le premier film à faire 1 milliard de dollars dans le monde depuis le début de la pandémie.

Tom Rothman, président-directeur général de Sony Pictures, a fait l’éloge des chiffres dans un communiqué, qui disait : » Les résultats historiques de Spider-Man : No Way Home de ce week-end, du monde entier et face à de nombreux défis, réaffirment le caractère culturel inégalé l’impact que les films exclusifs pour les salles de cinéma peuvent avoir lorsqu’ils sont réalisés et commercialisés avec vision et détermination.

« Nous tous, chez Sony Pictures, sommes profondément reconnaissants envers le fabuleux talent, à la fois devant et derrière la caméra, qui a produit un film aussi historique. »

Selon CNN Business, les gens ont déboursé pour regarder les derniers bouffonneries de Peter Parker sur grand écran depuis sa sortie au Royaume-Uni le 15 décembre et aux États-Unis deux jours plus tard.

La publication indique que No Way Home a mis 12 jours pour atteindre la barre des 1 milliard de dollars – et le troisième film le plus rapide à battre le chiffre, à côté de Marvel’s Avengers: Endgame et Infinity War.

Les fans ont fait la queue pour voir Tom Holland dans Spider-Man: No Way Home (Photo: AP)

Il a rapporté 253 millions de dollars (188 millions de livres sterling) au box-office américain le week-end d’ouverture, obtenant instantanément le titre du week-end d’ouverture le plus réussi en 2021.

No Way Home suit les traces de Star Wars: The Rise of Skywalker, qui était le dernier film à atteindre la barre des 1 milliard de dollars, en 2019, avant que la pandémie mondiale ne frappe.

Nous aurons davantage de Peter Parker sur grand écran alors que le patron de Marvel, Kevin Feige, a confirmé que les futurs films de Spider-Man sont en préparation.

Il y a eu un drame dans les coulisses au milieu d’un différend entre Sony et Disney, les fans craignant pour l’avenir de Spidey.

Éliminant tous les doutes, Kevin a révélé que lui et la productrice Amy Pascal « commençaient à développer » un nouveau projet.

‘ Amy et moi et Disney et Sony parlons de – oui, nous commençons activement à développer la suite de l’histoire, ce que je dis simplement parce que je ne veux pas que les fans subissent un traumatisme de séparation comme ce qui s’est passé après Far De la maison », a-t-il déclaré au New York Times.

Amy a également partagé l’espoir d’un partenariat à long terme avec Kevin et Marvel alors qu’elle discutait de l’avenir des films.

« Nous sommes producteurs, nous pensons donc toujours que tout ira bien », a-t-elle déclaré. « J’adore travailler avec Kevin. Nous avons un excellent partenariat, avec Tom Rothman, qui dirige Sony et a joué un rôle déterminant, un grand leader avec de grandes idées.

« J’espère que cela durera pour toujours. »

Honnêtement, pareil.

Spider-Man : No Way Home est désormais au cinéma.

