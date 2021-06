Les patrons d’I’m A Celeb “troquent leur hôtel cinq étoiles contre le complexe The Inbetweeners” .

Ant et Dec retournent en Australie cette année (Photo: Rex)

Les choses seront un peu différentes dans les coulisses de la série de cette année I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !, avec des stars qui devraient rester dans un complexe présenté dans le film Inbetweeners.

Le spectacle a installé ses concurrents dans le cinq étoiles Palazzo Versace dans le passé, mais les choses bougent maintenant vers une station de surf à Byron Bay.

Selon The Mirror, le complexe est plus proche du camp en Nouvelle-Galles du Sud. Cela signifie que l’équipage pourrait voyager entre les deux endroits si Covid fermait les frontières plus tard dans l’année.

Les restrictions signifient que les concurrents devront faire face à deux semaines d’isolement avant le début de la série, avec 500 membres d’équipage prêts à travailler sur l’émission en respectant également les protocoles.

Un membre de l’équipe australienne a déclaré: “C’est fantastique que le spectacle retourne à Oz cette année, mais cela ne signifie pas qu’il peut être filmé comme il l’a fait les années précédentes. Ils doivent être préparés au cas où il y aurait une nouvelle épidémie de Covid dans la région.

“Il y a eu des années où des célébrités ont été réservées à la toute dernière minute, mais cela ne peut pas arriver si les règles de quarantaine restent en place.”

Le complexe présenté dans The Inbetweeners 2 en 2014 (Photo: Film 4)

Le membre d’équipage a également déclaré que la soirée traditionnelle d’Ant et Dec à Coolangatta, dans le Queensland, pour célébrer l’anniversaire d’Ant le 18 novembre devrait probablement être annulée.

Le complexe figurait dans le deuxième film Inbetweeners, avec les garçons interprétés par Simon Bird, Joe Thomas, James Buckley et Blake Harrison séjournant dans le complexe de Byron Bay.

Ant et Dec retournent dans la jungle en 2021 (Photo: ITV)

Il est également rapporté que même s’il y aura une ruée pour les chambres d’hôtel, Ant et Dec pourront rester dans leur appartement habituel en Nouvelle-Galles du Sud à Cabarita Beach.

Il a été rapporté en mai que l’émission revenait en Australie en 2021. La nouvelle est arrivée après que les patrons de I’m A Celebrity venaient de deux semaines pour décider si oui ou non le spectacle se dirigerait vers Down Under cette année.

Le programme ITV a déménagé à Château de Gwrych dans le nord du Pays de Galles pour la dernière série en raison de la pandémie et on craignait qu’il ne retourne dans son domicile temporaire au Royaume-Uni pour une deuxième manche.

Metro.co.uk a contacté ITV pour commentaires.

Je suis une célébrité reviendra sur ITV plus tard cette année.

