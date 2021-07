Les patrons du Bayern Munich insultent les mécontents de Julian Nagelsmann par des ultras

Selon un nouveau rapport de Bild, les patrons du Bayern Munich sont mécontents des insultes qui ont été proférées à l’encontre de Julian Nagelsmann de la part d’une section d’ultras lors du match nul 2-2 avec l’Ajax à l’Allianz Arena.

Au cours de la rencontre amicale, une partie des ultras présents à l’événement à capacité limitée ont scandé des phrases insultantes envers Nagelsmann, faisant référence à ses relations passées avec 1860 Munich depuis sa carrière de jeune joueur.

Le groupe d’ultras appartenait à la « Munich’s Red Pride » et était assis derrière une banderole qui l’indiquait, à côté de laquelle se trouvait le logo 1860 Munich en croix. Plus précisément, en plus juste après le coup d’envoi, les chants insultants ont été criés à la minute 29 et 46, respectivement. Après le match, on a demandé à Nagelsmann s’il était au courant des chants pendant le match amical, et il a dit qu’il les avait entendus haut et fort. Il a mentionné qu’ils étaient le groupe le plus bruyant du stade, mais qu’il ne se souciait pas de se laisser entraîner dans la rivalité. Au lieu de cela, il a dit qu’il défendait la tolérance et s’est réconcilié que vous ne pouvez tout simplement pas rendre tout le monde heureux dans la vie.

Plus précisément, Nagelsmanna a passé sept ans à jouer pour le TSV 1860 Munich au cours de sa carrière de jeune, de 2002 à 2010. Malgré son temps passé avec les rivaux acharnés du Bayern, Nagelsmann a été très bruyant sur le fait qu’il était un fan du Bayern dans son enfance et qu’il avait même dormi sur des draps du Bayern quand il était enfant. Il est originaire de Landsberg am Lech et est devenu le premier entraîneur bavarois du Bayern depuis Franz Beckenbauer, qui a dirigé le club de l’hiver 1993 à l’été 1994, puis un bref passage au printemps 1996.

Les sifflets de l’intérieur du stade pendant le match amical et les abus sur les réseaux sociaux ont également amené Joshua Zirkzee à supprimer complètement son compte Instagram après son échec de but ouvert juste avant la mi-temps du match amical. Il était clairement désemparé après coup et sur le moment, il n’avait probablement aucune idée que le défenseur le fermait rapidement. Reste que les sifflets des supporters, dont les ultras, n’ont pas arrangé les choses, d’autant plus qu’il ne s’agissait que d’un match amical. Il est (sans doute) sûr de supposer que Zirkzee aurait montré plus d’urgence dans un match de compétition.

Des parallèles ont été établis entre la situation de Nagelsmann et le moment où Manuel Neuer a rejoint le Bayern pour la première fois en provenance de Schalke 04 en 2011. Lorsqu’il a rejoint le Bayern pour la première fois, certains fans du Bayern étaient mécontents du fait que le club avait recruté un gardien de Schalke et que des bannières étaient brandies comme suit : Koan Neuer », mais les railleries ont commencé à se dissiper, surtout après ses exploits en demi-finale de la Ligue des champions 2012 contre le Real Madrid. Bien sûr, le Bayern a perdu la finale cette année-là contre Chelsea à l’Allianz Arena, mais le reste appartient à l’histoire de Neuer, assurant le triplé sous Jupp Heynckes la saison suivante. Espérons que pour Nagelsmann, le succès puisse mettre un terme aux poches des fans qui choisissent de s’accrocher à la rivalité séculaire de Munich.