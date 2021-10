Les patrons du Bayern Munich restent discrets sur les spéculations croissantes selon lesquelles ils vont signer Karim Adeyemi

Malgré ce qui a été dit publiquement et diplomatiquement par le front office du Bayern Munich, il est clair qu’il existe un réel intérêt à essayer de signer Karim Adeyemi du RB Salzbourg. Plus tôt ce mois-ci, l’agent d’Adeyemi, Thomas Solomon, s’était rendu à Munich et avait visité la Sabener Strasse, vraisemblablement pour discuter d’un éventuel transfert de son client au Bayern. Le père d’Adeyemi était également présent.

Avant la victoire 4-0 du Bayern sur le SL Benfica en Ligue des champions, Hasan Salihamidzic a été interrogé sur Adeyemi et le transfert potentiel. Lorsqu’on lui a posé des questions sur la situation, Brazzo a répondu nerveusement : « Je ne peux rien en dire. Je ne répète pas toujours les noms et ne les commente pas. Ce n’est pas juste pour les autres équipes. Surtout pas s’il n’y a rien à cela. (Sport1)

Adeyemi est rapidement devenu l’un des jeunes talents les plus recherchés d’Europe après deux saisons réussies avec les champions en titre de la Bundesliga autrichienne. Il sort d’une impressionnante saison 2020/2021 où il a marqué neuf buts et fourni 11 passes décisives en route vers Salzbourg en récoltant le doublé national lors de la dernière saison de Jesse Marsch à la tête du club. Il a également récemment marqué ses débuts en équipe nationale allemande senior avec un but lors de la victoire 6-0 en éliminatoires de la Coupe du monde lors de la pause internationale de septembre et il a aidé Jamal Musiala du Bayern Munich lors de la dernière victoire 4-0 contre la Macédoine du Nord. Ce n’est un secret pour personne que le Borussia Dortmund est également intéressé à le signer.

En ce qui concerne le choix potentiel entre Dortmund ou le Bayern, il y a beaucoup de pièces mobiles. Selon le podcast «Meine Bayern-Woche» de Sport1, il est probable que Haaland quittera Dortmund d’ici 2022, et on ne peut pas nécessairement en dire autant de Robert Lewandowski au Bayern. Pour l’as polonais, une prolongation de contrat pourrait être envisagée. Cependant, l’avenir de Kingsley Coman au club est en question, et s’il finit par partir, cela ouvrirait théoriquement une place d’aile à Adeyemi.

« Le Bayern apprécie particulièrement la flexibilité tactique d’Adeyemi, vous ne le voyez pas seulement au centre de la tempête. Si Coman était vendu en 2022, Adeyemi aurait une place libre sur la voie extérieure lors de la nouvelle saison. Julian Nagelsmann pense qu’il a beaucoup dans cette position, Adeyemi pourrait se déplacer au milieu à partir de là. Si Coman reste ou même s’étend au-delà de 2023, les chances de s’entraîner régulièrement dans l’équipe du Bayern sont minces », a déclaré Florian Plettenberg dans « Meine Bayern-Woche ».

Adeyemi remplace Leroy Sane du BayernPhoto de JOHN MACDOUGALL/. via .

Il y a des avantages et des inconvénients pour Adeyemi avec le Bayern ou Dortmund. Alors que le front office du Bayern reste de plus en plus discret sur la situation, le journaliste de Sport1, Patrick Berger, estime que Dortmund est en pole position pour obtenir Adeyemi.

«Le BVB l’a sur le feuillet, il y a déjà eu des discussions intensives au cours desquelles des chiffres concrets ont déjà été discutés. Les patrons de Dortmund ne le voient pas comme le successeur de Haaland, car ils savent aussi qu’il peut dangereusement survoler les ailes à sa vitesse. Il est similaire à Jadon Sancho. À mon avis, Dortmund est en pole position parce que le Borussia peut lui garantir une grande partie du match », a-t-il déclaré.

Que la destination finale d’Adeyemi soit le Bayern ou Dortmund, le manager de Salzbourg Matthias Jaissle est bien conscient que son talent vedette partira plus que probablement. Il comprend le modèle commercial du club consistant à vendre de jeunes joueurs à des prix élevés pour continuer à aider le club à rester durable. L’initié de Salzbourg, Christopher Michel, a récemment interrogé Jaissle sur Adeyemi. «Quand j’ai interrogé Jaissle sur l’avenir d’Adeyemi, il a dû sourire. Il a encore de l’espoir de savoir où il se trouve, car il aime vraiment travailler avec lui. Mais Jaissle sait aussi comment fonctionne l’entreprise. A Salzbourg, les jeunes joueurs sont entraînés et vendus à prix d’or. On ne sait pas encore où Adeyemi déménagera. Seulement qu’il ira au juste prix », a déclaré Michel.