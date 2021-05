Les patrons ont 14 jours pour décider si l’émission revient en Australie ⋆ .

Les patrons de I’m A Celebrity se bousculent pour décider où la prochaine série aura lieu (Image: Rex)

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! les patrons n’ont que deux semaines pour décider si la série reviendra ou non dans la jungle australienne cette année, selon les rapports.

Le programme ITV a déménagé à Château de Gwrych dans le nord du Pays de Galles pour la dernière série à la suite de la pandémie, mais il pourrait bientôt retourner à son domicile temporaire au Royaume-Uni pour une deuxième manche.

Cependant, si les producteurs choisissent de réserver Oz, il y a encore une chance que cela ne se produise pas en raison de la situation en constante évolution des coronavirus.

“ITV doit décider au cours des deux prochaines semaines s’ils iront en Australie ou au Pays de Galles cette année”, a déclaré un initié.

Le Pays de Galles est crayonné comme nous le savons, mais tout le monde veut clairement retourner en Australie.

“ Cependant, s’ils choisissent l’Australie, il y a toutes les chances que cela soit annulé plus tard à cause de Covid. S’ils choisissent le Pays de Galles, il est garanti que cela se produira. ”

Ils ont ajouté à Mail Online: “ Il coûte plus cher de filmer au Pays de Galles que de s’envoler pour l’Australie car il s’agit d’un ensemble de quatre mois.

La dernière série de I’m A Celebrity a eu lieu au Pays de Galles (Photo: Rex)

«C’est pourquoi ils doivent prendre une décision maintenant… tout indique qu’il s’agit du Pays de Galles. Oz est beaucoup trop risqué.

Un porte-parole d’ITV a déclaré à la publication: “ Aucune décision n’a été prise concernant l’emplacement de la nouvelle série et nous avons des contingences et des plans en place pour toutes les options possibles. ”

La pression croissante vient après que le trésorier australien Josh Frydenberg a prédit la semaine dernière Budget ces restrictions seront en place au moins jusqu’au milieu de l’année prochaine.

Le budget indiquait clairement que «les voyages internationaux devraient rester faibles jusqu’à la mi-2022, après quoi une reprise progressive du tourisme est supposée se produire».

Je suis une célébrité pourrait être retourné à Château de Gwrych dans le nord du Pays de Galles (Image: Rex)

Le Premier ministre Scott Morrison a également révélé qu’il avait l’intention de garder les frontières de l’Australie fermées indéfiniment. Il a averti qu’ils ne seraient ouverts que “ lorsqu’il serait sûr de le faire ” dans un message sur Facebook.

En conséquence, chaque membre de la distribution et de l’équipe I’m A Celeb serait tenu de demander des exemptions de voyage individuelles afin de filmer la série dans la jungle australienne.

Les présentateurs de I’m A Celebrity Ant McPartlin et Dec Donnelly ont récemment révélé que les conversations entourant la série 2021 de I’m A Celebrity sont toujours «en l’air».

“Les gens ont des conversations avec l’Australie pour voir s’ils nous laisseront entrer et pour voir si cela fonctionnera”, a déclaré Dec.

Plus: je suis une célébrité



Le couple a ajouté que s’ils ne pouvaient pas filmer en Australie, ils seraient heureux de retourner au Pays de Galles pour une deuxième année consécutive.

“Sinon, nous avons une belle alternative pour retourner au Pays de Galles, où nous avons passé un très bon moment là-bas”, a déclaré Dec.

Metro.co.uk a contacté ITV pour un commentaire.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! devrait revenir à ITV plus tard cette année.

