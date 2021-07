Les pavillons du Luxury Hotel & Resort Group acceptent les réservations dans plus de 40 crypto-monnaies

Comparer

Le groupe d’hôtels et de villégiature de luxe Pavilions accepte désormais les réservations en crypto-monnaie, devenant ainsi le premier groupe international d’hôtels de luxe à accepter la crypto-monnaie pour les réservations, avec jusqu’à 40 types de crypto-monnaies.

Le groupe coopère avec Coindirect, le principal fournisseur mondial de paiements cryptés basé au Royaume-Uni, pour offrir aux clients une expérience de paiement transparente, flexible et sécurisée.

Selon un rapport du site Web Pavilions Hotels & Resorts, la centrale de réservation de chaque hôtel Pavilions Hotels & Resorts accepte officiellement les paiements en crypto-monnaies à compter du mercredi 7 juillet, y compris Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Cardano (ADA) et 40 autres monnaies numériques.

Le PDG et co-fondateur de Coindirect, Jesse Hemson-Struthers, a déclaré :

« Nous sommes fiers d’offrir à nos partenaires une plate-forme de paiements instantanés sécurisés avec plus de 40 crypto-monnaies ; Il s’agissait d’un facteur essentiel pour The Pavilions Hotels & Resorts afin de garantir que le service de paiement de bout en bout soit sécurisé, flexible et facile pour les clients lors de la réservation de leur prochaine expérience dans l’un des hôtels et complexes The Pavilions à travers le monde “.

Actuellement, les clients ne peuvent utiliser la crypto-monnaie que pour effectuer des réservations par e-mail. L’équipe Pavilions enverra un lien de paiement valide et non remboursable dans les 90 minutes.

L’équipe Pavilions a déclaré que les méthodes de paiement par crypto-monnaie seront bientôt disponibles sur le moteur de réservation du site Web.

Le fondateur de Pavilions Hotels & Resorts, Gordon Oldham, a déclaré que :

« Les expériences personnalisées sont au cœur de notre ADN ; permettre cette flexibilité dans les paiements combinée à la sécurité et à la tranquillité d’esprit de nos clients est la prochaine étape vers des services personnalisés et sur mesure. Nous sommes fiers de diriger l’industrie et de nous améliorer dans le monde numérique. … avec cette nouvelle et passionnante méthode de paiement cryptographique disponible dans tous nos hôtels et complexes exclusifs et différents à travers le monde. “