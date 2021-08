Les pays asiatiques se classent parmi les 5 premiers en termes de propriété de crypto ⋆ Crypto new media

Selon un récent sondage, 41% des Vietnamiens détiennent des crypto-monnaies, tandis que le Royaume-Uni arrive en dernier avec 8%

L’adoption de la cryptographie augmente partout dans le monde, mais les pays asiatiques ouvrent la voie, selon un récent rapport de Finder. Une enquête de Finder sur la propriété de crypto a été menée via Google et a vu la participation de 42 000 personnes de 27 pays.

Le Vietnam est arrivé en tête, avec 41% des répondants vietnamiens affirmant qu’ils possédaient de la crypto. Le rapport souligne que le chiffre réel est susceptible d’être inférieur car cette enquête n’était pas représentative de l’ensemble du pays. Seuls les deux tiers des foyers vietnamiens ont accès à Internet et ce groupe démographique est plus susceptible de posséder de la crypto.

Ce résultat est quelque peu surprenant car le ministère des Finances a précédemment averti les citoyens du danger des crypto-monnaies, la classe d’actifs étant techniquement illégale au Vietnam. Cela ne semble cependant pas avoir découragé les gens, l’une des raisons de l’adoption étant probablement que les migrants ne veulent pas payer de frais de change sur les envois de fonds.

En fait, les envois de fonds peuvent avoir joué un rôle important dans l’adoption de la cryptographie parmi les cinq premiers pays, tous situés en Asie. Derrière le Vietnam se trouvaient l’Indonésie et l’Inde, qui ont toutes deux vu 30% des personnes interrogées dire qu’elles détenaient des actifs cryptographiques, suivies de la Malaisie avec 29% et des Philippines avec 28%. Le niveau élevé d’adoption de l’Indonésie a probablement été aidé par le fait que l’achat et la vente de crypto sont légaux et réglementés dans le pays.

Selon la recherche, le pays européen avec le plus haut niveau d’adoption de la cryptographie est la Belgique, qui s’est classée sixième avec 26%. Ceci malgré la position peu accueillante du gouvernement belge sur la cryptographie et les lois préexistantes de l’UE sur les valeurs mobilières qui obligent les Belges à payer entre 25 et 50 % d’impôt sur leurs avoirs en crypto.

Peut-être étonnamment, le pays avec le plus faible niveau de propriété de crypto parmi les personnes interrogées est le Royaume-Uni à 8%, les États-Unis se situant juste au-dessus à 9%. Le manque de clarté réglementaire et les nombreuses sanctions rétroactives prononcées par la Securities and Exchange Commission (SEC) ont peut-être entravé l’adoption aux États-Unis, tandis que les exigences réglementaires strictes et l’interdiction des dérivés cryptographiques ont pu faire de même au Royaume-Uni.

Dans l’ensemble, la recherche a révélé qu’une moyenne mondiale de 19% des personnes possèdent des crypto-monnaies. Il existe une sorte d’écart entre les sexes, qui représente 22 % des hommes et 15 % des femmes. La pièce la plus populaire dans tous les pays était Bitcoin.