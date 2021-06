Les pays assouplissent les restrictions de Covid à mesure que les infections baissent ; vérifier la liste des nations que les Indiens peuvent visiter (des conditions s’appliquent)

Les touristes peuvent soit produire leur certificat de vaccination, soit montrer leur rapport de test Covid-19 négatif. (Image représentative)

Même si la pandémie de Covid-19 se poursuit en Inde pendant la deuxième vague, certaines parties du monde qui semblent avoir surmonté la pandémie s’ouvrent aux touristes. Les pays européens qui étaient l’un des pays les plus touchés par le coronavirus ouvrent leurs attractions touristiques aux États-Unis et à quelques résidents d’autres pays. Les pays de l’Union européenne ont énuméré des restrictions et des conditions distinctes à remplir par les touristes désireux de visiter leurs juridictions. D’un autre côté, peu de destinations touristiques ont également ouvert leurs portes aux résidents indiens, a rapporté l’Indian Express. Voici comment différents pays s’ouvrent aux touristes.

France

Le gouvernement français a autorisé les touristes vaccinés par les doses Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson à l’intérieur du pays. Les touristes devront présenter leur preuve de vaccination au moment de leur entrée. Cependant, les restrictions sont plus sévères pour les pays hors Union européenne et ceux ne figurant pas sur la liste des « pays verts ». Les restrictions supplémentaires pour les touristes de ces pays incluent un rapport RT-PCR négatif qui ne date pas de plus de 72 heures ou un résultat de test négatif pour l’antigène effectué au plus tard 48 heures. Avec la population d’enfants en grande partie non vaccinés dans la plupart des régions du monde, le gouvernement français a autorisé les enfants non vaccinés avec des enfants vaccinés, mais les enfants de plus de 11 ans doivent produire un rapport RT-PCR négatif ou un rapport d’antigène négatif.

Les touristes indiens ainsi que les résidents de 15 autres pays sont interdits d’entrée en France car ces pays enregistrent une augmentation des cas de Covid-19.

Italie: Les touristes souhaitant visiter l’Italie doivent soit embarquer sur un vol testé Covid-19, soit se mettre en quarantaine pendant une période de 10 jours à leur arrivée dans le pays. Les vols de test Covid-19 ont été opérés à partir de pays comme les États-Unis, le Canada, le Japon, entre autres et les passagers embarquant sur ces vols sont testés avant et après leur voyage et sont invités à remplir obligatoirement des informations sur leurs plans de visite afin qu’ils puissent être contactés et tracés commodément par les autorités.

Grèce: L’une des plus grandes attractions touristiques d’Europe, la Grèce s’est ouverte aux touristes de plus de 20 pays, dont les États-Unis, la Chine et la Grande-Bretagne, entre autres. Les touristes peuvent soit produire leur certificat de vaccination, soit montrer leur rapport de test Covid-19 négatif.

Espagne: Le pays n’autorise que les touristes qui ont été vaccinés par des vaccins approuvés par l’Union européenne et deux vaccins chinois dont l’utilisation a été approuvée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les touristes doivent également s’assurer qu’ils sont complètement vaccinés au moins deux semaines avant leur arrivée prévue dans le pays. Il est interdit aux touristes d’Inde, d’Afrique du Sud et du Brésil d’entrer dans le pays en raison de la flambée de Covid-19 dans ces pays.

Royaume-Uni: Le gouvernement britannique a mis les pays sur différentes listes en fonction de la flambée d’infection. Les touristes en provenance de pays figurant sur la liste verte devront remettre le rapport de test Covid-19 effectué le jour du voyage ou la veille. Pour les touristes en provenance des pays de la liste orange, le gouvernement a imposé une quarantaine et deux tests Covid-19. Enfin, pour les voyageurs en provenance des pays de la liste rouge, le gouvernement a imposé la quarantaine hôtelière et fait deux tests Covid-19.

Russie: L’un des rares pays à accueillir des résidents indiens est la Russie. Le gouvernement russe a déclaré que les voyageurs venant de l’extérieur devront se faire tester pour Covid-19 au moment de leur arrivée et à nouveau après cinq jours de leur séjour dans le pays. Jusqu’à ce que les résultats des deux tests soient connus, les voyageurs devront rester confinés en quarantaine à domicile.

dinde: Même la Turquie a autorisé les voyageurs indiens à visiter ses côtes à condition de rester en quarantaine institutionnalisée pendant une période de 14 jours après leur arrivée. Une fois qu’ils auront été testés négatifs au 14e jour de leur arrivée, ils seront autorisés à sortir de la quarantaine institutionnelle.

Thaïlande: L’une des destinations touristiques préférées et les plus proches des touristes indiens, la Thaïlande a autorisé les visiteurs à condition de produire le certificat de vaccination. Le gouvernement a également exigé que les voyageurs ne visitent aucune autre partie du pays pendant les sept premiers jours et restent confinés à Phuket. Les enfants accompagnant les personnes vaccinées ne doivent pas non plus être mis en quarantaine, mais ceux âgés de 12 à 18 ans doivent subir des tests antigéniques rapides.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.