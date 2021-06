Les Pays-Bas cherchent à présenter leur candidature au titre à la République tchèque

in

26/06/2021 à 21h00 CEST

La sélection meilleur buteur du tournoi contre lequel il a l’un des attaquants les plus aptes de la compétition. Ou c’est pareil : Pays Bas contre République tchèque de l’inspiré Patrick Schick.

Les Pays-Bas affrontent le match nul sous la pression de atteindre les quarts de finale 13 ans plus tard l’ayant atteint pour la dernière fois. Ils n’accèdent pas à cette instance du concours depuis le Euro 2008. Ensuite, ils nous ont fait une belle rencontre, dans laquelle ils sont tombés dans le prolongement, avant le souvenir La Russie d’Andréi Arshavin.

Pour y parvenir, ils doivent surmonter une République tchèque qui a quitté très bonnes sensations en phase de groupes, bien qu’il ait finalement été classé comme tiers du groupe.

Ligne de cinq

Si pour quelque chose l”oranje’ de Frank de Boer, remplaçant de l’actuel entraîneur du Barça Ronald Koeman, a été pour sa défense sans compromis du ligne cinq. Bien qu’il ait été fortement critiqué avant le début du tournoi, le triplé de victoires en phase de groupes, la tempête semble s’être calmée.

Le trio de centraux formé par Par Vrij, sur la droite, Par Ligt, au centre, et Aveugle, à gauche, vous propose solidité et départ du bal vers l’oranje. Dans la zone rivale, le arrivées de Wijnaldum et De Jong, ajouté à talent de memphis, ils supposent toujours danger.

Rêve grand

Peu comptaient sur quelle République tchèque pourrait aller au deuxième tour, mais ici la sélection de Jaroslav Silhavy a été plantée. En partie, ils ont réussi grâce à bon travail de la pointe Bayer Leverkusen, Patrik Schick. Il est l’un des meilleurs tireurs du tournoi, derrière Cristiano Ronaldo, et a marqué ce qui est peut-être le meilleur but du championnat, d’une frappe du centre du terrain contre l’Ecosse.

Pour le match contre les Pays-Bas, Silhavy ne pourra pas compter sur l’arrière gauche Jan Boril. Oui, nous pouvons profiter du milieu de terrain de West Ham Tomas Soucek, l’une des pièces les plus importantes du système tchèque.

Compositions probables :

Pays Bas: Stekelenburg; Van Aanholt, Blind, De Vrij, De Ligt, Dumfries ; De Roon, F. De Jong, Weghorst; Wijnaldum et Memphis Depay.

République tchèque: Vaclik ; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderavek ; Trous, Soucek; Masopust, Darida, Jankto ; Schick

Arbitre: Sergueï Karasev (Russie)

Stade: Puskás Aréna (Budapest)

Heure: 18h00 heure locale (16h00 GMT).

– Incidents : Le capitaine des Pays-Bas, Georginio Wijnaldum, portera un bracelet arc-en-ciel en soutien aux droits des LGTBI après la loi controversée adoptée en Hongrie qui interdit de parler d’homosexualité aux mineurs dans les écoles.